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Začali obstarávať výstavbu križovatky D2 v bratislavskej Dúbravke
Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladané ukončenie výstavby je v roku 2029. Informovali o tom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Stavba pôjde v režime žltého FIDICu, to znamená, že budúci zhotoviteľ okrem výstavby zabezpečí aj projektovanie a povoľovanie. „Diaľnica D2 sa v týchto miestach momentálne rekonštruuje, pridávajú sa protihlukové steny. S tým aj súvisia rozsiahle kolóny, ktoré sa tu tvoria,“ povedal Ráž.
Z rozhodnutia polície podľa neho pre rekonštrukciu museli v Dúbravke uzavrieť ulicu Alexyho a tvoria sa rozsiahle kolóny na Harmincovej ulici. Dúbravčická ulica sa po predĺžení napojí na D2.
„Bude asi pár mesiacov trvať, kým obstarávanie skončí, následne pôjdu projektové práce a povoľovací proces, ale verím, že rovnako ako v iných našich projektoch toto bude bezproblémové a o pár mesiacov odteraz sa tu stretneme na klepaní základného kameňa,“ povedal Ráž.
Počas aktuálnej modernizácie na D2 sa podľa NDS už vytvoria aj napájacie body pre budúcu križovatku Dúbravka. Budúca výstavba dvojice nových vetiev, z Dúbravky a do Dúbravky, tak môže plynulo nadviazať na súčasné práce.
Stavba pôjde v režime žltého FIDICu, to znamená, že budúci zhotoviteľ okrem výstavby zabezpečí aj projektovanie a povoľovanie. „Diaľnica D2 sa v týchto miestach momentálne rekonštruuje, pridávajú sa protihlukové steny. S tým aj súvisia rozsiahle kolóny, ktoré sa tu tvoria,“ povedal Ráž.
Z rozhodnutia polície podľa neho pre rekonštrukciu museli v Dúbravke uzavrieť ulicu Alexyho a tvoria sa rozsiahle kolóny na Harmincovej ulici. Dúbravčická ulica sa po predĺžení napojí na D2.
„Bude asi pár mesiacov trvať, kým obstarávanie skončí, následne pôjdu projektové práce a povoľovací proces, ale verím, že rovnako ako v iných našich projektoch toto bude bezproblémové a o pár mesiacov odteraz sa tu stretneme na klepaní základného kameňa,“ povedal Ráž.
Počas aktuálnej modernizácie na D2 sa podľa NDS už vytvoria aj napájacie body pre budúcu križovatku Dúbravka. Budúca výstavba dvojice nových vetiev, z Dúbravky a do Dúbravky, tak môže plynulo nadviazať na súčasné práce.