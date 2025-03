Začali platiť čínske clá na výrobky z USA

Peking/Washington/Ottawa 10. marca (TASR) - Po zavedení dovozných ciel zo strany USA na čínske produkty Čína splnila svoju hrozbu odvetných ciel, ktoré začali platiť od pondelka. Napätie v obchodných vzťahoch medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa tak ešte zvýšilo. Navyše, Peking cez víkend oznámil odvetné dovozné clá aj na výrobky z Kanady. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Po nástupe do funkcie koncom januára americký prezident Donald Trump najskôr vo februári oznámil zavedenie 10-percentných ciel na čínske výrobky. Minulý týždeň však vyhlásil, že clá zvyšuje na 20 %.



Čína obvinila Washington z "podkopávania multilaterálneho obchodného systému" a oznámila odvetné clá na americké produkty. Tie dosahujú 10 % a 15 % a týkajú sa najmä agrokomodít. Nižšie clá na úrovni 10 % začínajú dnešným dňom platiť na sóju, cirok, bravčové a hovädzie mäso, morské plody, ovocie, zeleninu a mliečne produkty. Vyššie clá na úrovni 20 % platia na kuracie mäso, pšenicu, kukuricu a bavlnu.



Navyše, Čína cez víkend oznámila zavedenie vysokých dovozných ciel na kanadské poľnohospodárske a potravinárske produkty. Celková hodnota dotknutých výrobkov dosahuje 2,6 miliardy USD (2,39 miliardy eur), pričom na niektoré z nich uplatnil Peking 100-percentné clá. Je to odveta za kanadské clá na čínske elektromobily a oceľ a hliník.



Peking cez víkend oznámil, že clo vo výške 100 % bude platiť na kanadský repkový olej, výlisky a hrach, pričom v tomto prípade sa clo dotkne produktov v hodnote zhruba 1 miliardy USD. Nižšie 25-percentné clo sa bude týkať morských plodov a bravčového mäsa v celkovej hodnote 1,6 miliardy USD. Do platnosti vstúpia 20. marca.



Clá sú totožné s výškou ciel, ktoré Kanada uplatnila v októbri minulého roka na čínske produkty. Na elektromobily uvalila clo vo výške 100 % a na oceľ a hliník vo výške 25 %.



(1 EUR = 1,0857 USD)