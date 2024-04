VIDEO: Začali sa práce na razení tunela Okruhliak

Prešov 23. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v utorok slávnostne začala raziace práce na 1,8 kilometra dlhom tuneli Okruhliak. Je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa.



"Predpoklad ukončenia stavby je takmer štyri roky od začiatku, takže dúfajme, že aj tento termín bude dodržaný, respektíve dúfame, že do užívania bude odovzdaná stavba skôr," uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Termín dokončenia predmetného úseku R4 je podľa neho v septembri 2027. Zmluvná cena je približne 337 miliónov eur bez DPH. Peniaze boli narozpočtované zo štátneho rozpočtu. "Z toho 69 miliónov eur sa podarilo dostať z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). To znamená tieto peniaze je možné použiť na iné diaľnice. Treba ešte povedať, že z tých 69 miliónov je časť daná na prípravu zvyšnej časti R4, tých 70 kilometrov až na poľskú hranicu," vysvetlil Ráž.



Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček verí, že stavba nadviaže hladko na prvú časť prešovského obchvatu, aby stavbu dokončili v termíne, prípadne trocha skôr. "V rámci tejto stavby a prípravných prác, či to boli výruby, hrubé terénne úpravy, všetko išlo podľa plánu a podľa toho, ako to bolo v harmonogramoch. Takže pevne verím, že aj razenie tunela pôjde v tomto duchu, avšak geológia nás môže vždy prekvapiť," povedal Macháček.



Tunel Okruhliak sa bude raziť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.







Podľa Miroslava Žáka, generálneho riaditeľa spoločnosti TuCon, ktorá je jedným zo zhotoviteľov sa v tuneli musí pracovať nepretržite. "Pri každom odstavení tunela, by sme museli všetko zaistiť a to by bolo náročné. Začíname teraz z tejto strany. Niekedy v novembri by sme mali začať z druhej strany a mali by sme preraziť po šiestich mesiacoch," vysvetlil Žák.



"Čo sa týka geológie v tomto tuneli, je predpoklad, že by tam mohli byť 'napučiave' horniny, ktoré v kontakte s vodou, spôsobujú vysoké tlaky. Takže budeme si musieť dať pozor, hlavne teda na tú vodu," vysvetlil Žák.



Čo sa týka ostatných úsekov R4 po Vyšný Komárnik, je podľa Ráža v procese verejné obstarávanie na zhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. "Zákon o strategických investíciách, ktorý je v parlamente, by mal umožniť také urýchlenie, že nebude možno treba územné rozhodnutia a môže sa ísť rovno do stavebných povolení. Taktiež zajtra je prezentácia takzvanej štúdie realizovateľnosti na zvyšnú R4," priblížil Ráž.



Úsek na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov. Súčasťou budovaného úseku je spomenutý tunel Okruhliak a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Zhotoviteľom stavby je združenie firiem Eurovia SK, Eurovia CS, SMS, Váhostav - SK a TuCon. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere sedem minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13.000 vozidiel za 24 hodín.