Začali sa prvé oberačky hrozna, v predaji je už aj tohtoročný burčiak
Naplno sa oberačka hrozna a výroba burčiaku rozbehne v septembri.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Začali sa prvé oberačky hrozna, pričom v predaji je už aj tohtoročný burčiak. Naplno sa oberačka hrozna a výroba burčiaku rozbehne v septembri. V utorok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
„V týchto dňoch spúšťame prvé oberačky z odrody Iršaj Oliver. Reálne sa však burčiaková kampaň začne až v septembri, keď sa naplno začnú oberať odrody ako Veltlínske zelené, rizlingy a, samozrejme, neskôr Dunaj a Frankovka modrá,“ uviedla Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS), ktorý je členom SPPK.
Kým vlani žiadali slovenskí vinári pre horúce počasie ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o výnimku na predaj burčiaku už do 1. augusta, tento rok sa začala nová sezóna jeho výroby štandardne až od 15. augusta. ZVVS očakáva v tomto roku vyššiu úrodu ako posledné dva roky, ktoré boli až 30 % pod priemerom. Rovnako dúfajú, že tento ročník bude štandardný a podarí sa im vyrobiť okolo 30 až 32 miliónov litrov vína.
SPPK vysvetlila, že burčiak môže byť označený týmto názvom len vtedy, ak je vyrobený výlučne z hrozna vypestovaného na Slovensku a zozbieraného v danom roku. Rovnako platí, že musí byť predávaný od augusta do konca decembra. Na základe legislatívy sa tak burčiak môže ochrániť pred jeho napodobeninami, ktoré môžu byť predávané aj ako falšovaný a cukrom dochucovaný. Pravý burčiak je rozkvasený nápoj s vôňou po hrozne a kvasinkách a nemal by mať hnedú alebo silno oranžovú farbu. V takom prípade je buď starý, zmiešaný s pridaným cukrom alebo silno zoxidovaný.
„Odporúčam, aby si spotrebitelia kupovali burčiak vždy u vinára, ktorý má dlhšiu kampaň a ktorý zároveň vyrába kvalitný produkt. To znamená aj to, že má pravidelný prísun čerstvého hrozna,“ dodala Kaňuchová Pátková.
