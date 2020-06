Začali sa samozbery jahôd, pestovatelia pripravili 23 jahodovísk

Bratislava 2. júna (TASR) - Začali sa samozbery jahôd. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Tohtoročné samozbery jahôd podľa nej poznačili intenzívne jarné prízemné mrazy a vplyv pandémie koronavírusu. Aj napriek tomu sú pestovatelia pripravení na zberačov. Čerstvé jahody od lokálnych pestovateľov si môžu nazbierať na viac ako 20 miestach na Slovensku.



Spresnila, že podľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva sa pestujú jahody na výmere asi 158 hektárov (ha), s úrodou 793 ton (údaj za rok 2018). Mráz počas viacerých jarných nocí poškodil kvitnúce porasty natoľko, že jahôd z tohtoročnej produkcie bude približne o 30 až 40 % menej.



Upozornila, že vplyvom obmedzení pre pandémiu majú pestovatelia aj menej sezónnych zamestnancov zo zahraničia, ktorí im každý rok pomáhajú so zberom jahôd a ďalšieho ovocia. Aj preto poľnohospodári dúfajú, že miestni ľudia im formou samozberu pomôžu pozbierať čo najviac jahôd.



Pestovatelia pripravili podľa Holéciovej v tomto roku 23 jahodovísk, kde si ľudia môžu jahody sami nazbierať. "Prvé jahody bývajú najväčšie, preto majú o ne ľudia aj najväčší záujem. Jahody dozreté v druhom alebo treťom kole sú už menšie, ale zase sladšie pre vyšší obsah cukru. Súbežne s postupným dozrievaním jahôd sa preto znižuje aj počet ľudí, ktorí si prídu k miestnemu pestovateľovi po úrodu. Prirodzene preto najväčší záujem o chutné jahody prostredníctvom samozberu bude v týchto dňoch," povedal Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska, ktorá je členom SPPK.



Pestovatelia podľa Holéciovej upozorňujú, aby ľudia dodržiavali aj počas samozberu jahôd ochranné opatrenia, neoberali vo veľkých skupinách, mali na tvári rúška a pred vstupom na pole si vydezinfikovali ruky. Samozrejmosťou je opatrnosť pri zbieraní jahôd a šetrné zaobchádzanie s porastmi.



Informovala, že ľudia samozberom jahôd dokážu pozbierať približne 40 % dopestovanej úrody. Pestovateľovi tak znížia náklady na mzdu, ktorú by inak musel zaplatiť priamo sezónnemu alebo kmeňovému zamestnancovi.



Dodala, že poľnohospodári však vidia pri samozbere jahôd aj ďalšie pozitíva. Samozbery jahôd sa stali populárnymi aj preto, lebo zákazník si sám vyberie, čo si z poľa domov odnesie. Nakupuje ovocie v najčerstvejšom stave a vytvára si bližší kontakt s pestovateľom. To je pre poľnohospodárov výhoda z dlhodobého hľadiska. Vytváranie takejto miestnej komunity je základom pre lepší vzťah spotrebiteľov k domácich potravinám.