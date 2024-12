Začali studenú hydroskúšku 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach

Bratislava 20. decembra (TASR) - Najmladšia jadrová elektráreň na Slovensku už vstúpila do druhej fázy neaktívnych skúšok procesu uvádzania elektrárne do prevádzky. Slovenské elektrárne začali 2. decembra studenú hydroskúšku 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Jej hlavným cieľom je preukázať kvalitu, tesnosť a funkčnosť systémov a zariadení elektrárne, vrátane tlakovej nádoby reaktora, potrubí, čerpadiel a ventilov, informovali v piatok SE na svojej internetovej stránke.



"Po úspešnom ukončení neaktívnych funkčných skúšok vstupujeme do druhej fázy neaktívnych skúšok procesu uvádzania elektrárne do prevádzky. Ide o takzvané etapové programy neaktívneho skúšania. Prvým z nich je studená hydroskúška primárneho okruhu," uviedol Peter Andraško, zástupca projektového riaditeľa dostavby 4. bloku Mochoviec.



Riaditeľ dokončovania a spúšťania systémov 4. bloku Mochoviec Martin Mráz dodal, že nasledovať budú malá revízia, horúca hydroskúška a veľká revízia, ktorými SE ukončia neaktívne skúšky. "Po schválení žiadosti na zavážanie paliva od Úradu jadrového dozoru SR zavezieme do reaktora jadrové palivo a začnú sa aktívne skúšky," priblížil.



Energetické spúšťanie 3. bloku elektrárne dokončili SE záverečným 144-hodinovým testom na 100 % nominálneho výkonu reaktora vlani 17. októbra. Tretí aj štvrtý blok majú inštalovaný výkon 471 MW a spolu pokryjú približne 26 % spotreby elektriny na Slovensku, navyše bez priamych emisií CO2.