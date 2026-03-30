Začali súťažiť výstavbu úsekov R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala verejné obstarávania na dva nové úseky rýchlostnej cesty R2 na juhu stredného Slovenska v dĺžke 14,6 kilometra. Ide o úseky Zacharovce - Bátka v dĺžke 8,3 kilometra a Bátka - Figa dlhý 6,3 kilometra v okrese Rimavská Sobota. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom v pondelok informoval s tým, že NDS už poslala oznámenia o vyhlásení verejných obstarávaní na zverejnenie vo vestníku. Odhadované náklady na výstavbu úseku R2 Zacharovce - Bátka sú 242 miliónov eur a úseku R2 Bátka - Figa 152,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavebné práce na oboch úsekoch sú plánované na 911 dní.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.