Začalo sa konanie v súvislosti so spoplatnením licencie na TV archív

Bratislava 10. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) začal v stredu (9. 4.) správne konanie v súvislosti so spôsobom spoplatnenia licencie na poskytovanie TV archívu a ďalších služieb, a to z dôvodu zneužívania dominantného postavenia jedného z komerčných vysielateľov na Slovensku. Vo štvrtok o tom informoval úrad.



„PMÚ začal správne konanie na základe vykonaného prešetrovania, počas ktorého získal informácie naznačujúce, že tento komerčný vysielateľ, teda prevádzkovateľ takzvaných lineárnych televíznych programových služieb, uplatňuje voči prevádzkovateľom retransmisie, čiže operátorom neprimerané obchodné podmienky. Takýto postup mohol viesť k zvýšeniu nákladov niektorých operátorov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a porušeniu zákona zo strany podnikateľa,“ uviedol.



Úrad môže za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uložiť podnikateľovi pokutu do výšky desať percent z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Upozornil, že začatie správneho konania ešte neznamená, že podnikateľ porušil súťažné pravidlá.