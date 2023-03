Začalo sa rokovanie Fedu o úrokových sadzbách

Washington 21. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) odštartovala kľúčové dvojdňové zasadnutie o ďalšom smerovaní v oblasti úrokových sadzieb. Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí to súčasné ovplyvňujú otrasy na finančných trhoch, ktoré sa začali pred necelými dvomi týždňami zatvorením banky Silicon Valley Bank (SVB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Väčšina analytikov je presvedčená, že inflácia je stále príliš veľký problém a členovia Federálneho výboru Fedu pre otvorený trh (FOMC) v stredu (22. 3.) oznámia zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. To by znamenalo zvýšenie sadzieb deviaty raz po sebe. Iba menší počet analytikov a obchodníkov na finančných trhoch počíta s tým, že Fed sa v dôsledku súčasných turbulencií na trhoch rozhodne pre pauzu a zvyšovanie sadzieb odloží.



"Očakávame, že Fed zvýši hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, rozhodnutie centrálnej banky, ako aj vyhliadky ďalšieho možného sprísňovania menovej politiky však budú závisieť od finančnej stability," uviedli analytici Bank of America Global Research. Podobný názor majú analytici ďalších bánk a maklérskych firiem.



Na druhej strane, investičná banka Goldman Sachs uviedla, že predpokladá "pauzu v boji proti inflácii" a podržanie úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. "Zatiaľ čo vláda reagovala veľmi rýchlo s cieľom podporiť finančný systém, zdá sa, že trhy nie sú v plnej miere presvedčené o tom, že doterajšia pomoc pre malé a stredne veľké banky bude stačiť," uviedli analytici z oddelenia ekonomického výskumu Goldman Sachs.