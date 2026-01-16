Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začalo sa vyvlastňovanie v projekte Horná Streda Industrial Park

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Projekt má priniesť rozvoj infraštruktúry, vytvorenie pracovných miest a nové investície.

Autor TASR
Piešťany 16. januára (TASR) - Začalo sa vyvlastňovacie konanie na hranici katastrálneho územia Piešťan v súvislosti so strategickým investičným projektom Horná Streda Industrial Park. Projekt má priniesť rozvoj infraštruktúry, vytvorenie pracovných miest a nové investície. Informoval o tom Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Trnave na svojej úradnej tabuli.

Podľa úradu je za účelom výstavby infraštruktúry a prípravy územia pre budúce investície nevyhnutné upraviť vlastnícke vzťahy a zabezpečiť pozemky potrebné pre realizáciu strategického projektu.

Celková rozloha strategického územia je približne 74,72 hektára (ha), z čoho väčšia časť leží v piešťanskom katastri (cca 63 ha) a menšia časť v katastri Horná Streda (cca 11,5 ha). Súčasťou sú dopravné a logistické prepojenia vrátane cesty blízko železnice aj diaľnice D1.

Projekt počíta s výstavbou inžinierskych sietí, energetických zdrojov a rozvodných zariadení, kanalizácie, vodovodu, odlučovačov ropných látok a emisií. Plánované sú aj podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia. Vznikol na základe osvedčenia o významnej investícii, ktoré vláda SR vydala ešte v decembri 2023. Koordinuje ho štátna spoločnosť MH Invest. Investičné náklady sú predbežne odhadované na 69 miliónov eur.
