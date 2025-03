Zacharová: Potravinovú pomoc potrebujú najviac jednorodičia

Bratislava 17. marca (TASR) - Ročne sa na Slovensku vyhodí 600.000 ton potravín, pričom v potravinovej núdzi je každý šiesty človek. V krajine by sa malo menej plytvať potravinami, pričom riešením je pripraviť efektívny systém rozdeľovania potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, ako sú jednorodičia či marginalizované skupiny. Na pondelkovej tlačovej konferencii priblížila pilotný projekt Redipom zameraný na potravinovú pomoc splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



"Tento projekt bude riešiť manažérske a skutočne odborné systémové riešenie redistribúcie potravinovej pomoci presne tam, kde ju potrebujeme. Pokiaľ vznikajú prebytky, ktoré sú bezpečné a konzumovateľné, nevidíme absolútne žiadny dôvod, aby tieto potraviny skončili presne tam, kde ich ľudia potrebujú, to znamená jednočlenné rodiny, slobodné matky," uviedla Zacharová.



Pilotný projekt musí podľa nej zahŕňať dobré nastavenie skladového hospodárstva a logistiku, pričom zámerom je vytvoriť tri centrálne sklady, ktoré sa budú nachádzať v rôznych častiach Slovenska, aby vedeli rýchlo a flexibilne reagovať na potreby obyvateľov Slovenska. "Efektívna potravinová pomoc, bezpečné jedlo ľuďom v núdzi, testovanie a vhodné riešenie distribúcie potravín, lepšia infraštruktúra, to znamená viac podpory pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú aktívne v tejto aktivite, a udržateľný a funkčný systém darovania potravín," doplnila Zacharová.



Štátna tajomníčka Ministerstva životného prostredia SR Gabriela Matečná spresnila, že EÚ ročne vyprodukuje 80 miliónov ton potravinového odpadu na jedného obyvateľa, na Slovensku je to 100 kilogramov na osobu. Najviac tohto odpadu vzniká v domácnostiach, a to až 42 %. Potravinový odpad podľa nej netreba likvidovať, pretože niektoré potraviny sú bezpečné aj po dátume minimálnej spotreby.



V nasledujúcich troch rokoch by sa vďaka pilotnému testovaniu návrhu systému redistribúcie potravinovej pomoci mal podľa výkonnej riaditeľky Platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandry Kolarik znížiť potravinový odpad a zároveň rozbehnúť centrá potravinovej pomoci či skladové a distribučné kapacity s celou infraštruktúrou.



"Na Slovensku máme podľa štatistík 102 potravinových púští, sú to rôzne rázovité oblasti, či už je to Zliechov, Svidník alebo východ kdekoľvek, takže každý, kto má núdzu o potraviny. V 21. storočí by sa takáto situácia už ani nemala stať," dodala Zacharová.