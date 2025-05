Zacharová: Rezort práce spustil výzvu na podporu sociálnych inovácií

Bratislava 30. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v piatok spustilo novú výzvu na podporu sociálnych inovácií v oblasti dobrovoľníctva. Na výzvu vyčlenil Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku takmer dva milióny eur, pričom získať podporu môžu všetky inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu. V piatok o tom informovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová za účasti štátneho tajomníka MPSVR Mariána Valentoviča a štátnej tajomníčky podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Aleny Sábelovej.



„Tieto finančné prostriedky smerujú do akreditovaných organizácií, ktoré sa venujú dobrovoľníckym činnostiam v oblasti sociálnych inovácií, ktoré historicky po prvýkrát akreditoval Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministerstvom vnútra. Tieto organizácie sú pre štát nenahraditeľným partnerom, či už v oblasti pomáhania seniorom, pracujú s deťmi a s mládežou, podporujú ľudí bez domova, sú v prvej línii,“ uviedla Zacharová.



Valentovič doplnil, že výzva na predkladanie projektov bude zverejnená pre mimovládne organizácie do konca júna tohto roka. Jeden projekt môže získať až 61.000 eur s tým, že oprávnené výdavky sú v rámci tohto kalendárneho roka rozdelené do dvoch častí. Prvú tvoria mzdové výdavky na odborných garantov, koordinátorov a pracovníkov, ktorí môžu pomáhať dobrovoľníkom v činnostiach, ktoré robia. K tomu môžu organizácie čerpať aj paušál vo výške 40 % mzdových výdavkov, pričom tieto finančné prostriedky sú určené na obsluhu činností, ktoré ľudia v rámci dobrovoľníctva vykonávajú, a to na dopravu, cestovanie, občerstvenie či ochranné pomôcky pre dobrovoľníkov.



„Všetky organizácie, ktoré spĺňajú podmienky zamerané na sociálne inovácie, sú rozčlenené v dvoch krokoch. Prvý krok je na škálovanie sociálnych inovácií v rámci Slovenska, čiže tie organizácie, ktoré majú už nejaké príklady dobrej praxe, realizujú tie činnosti, tak tieto pozitívne príklady dobrej praxe môžu škálovať do ďalších regiónov Slovenska. Druhá časť aktivity je pre organizácie, ktoré chcú implementovať nejaké príklady dobrej praxe zo zahraničia, či už po dohode s nejakým zahraničným partnerom alebo po odsúhlasení zahraničného partnera jednotlivých aktivít, ktoré by sa mali pilotne testovať, overovať a implementovať v jednotlivých regiónoch Slovenska,“ spresnil.



Dobrovoľníctvo je podľa Zacharovej efektívnym nástrojom na riešenie sociálnych výziev v krajine. Priblížila, že tento rok v rámci týždňa dobrovoľníctva vyprodukovalo 5140 ľudí vyše 18.600 hodín dobrovoľníckej práce na Slovensku. „Podľa údajov Štatistického úradu na Slovensku sa do dobrovoľníctva zapája momentálne približne 12 % ľudí. Každý rok dobrovoľníci odpracujú okolo 43 miliónov hodín, odhadovaná ekonomická hodnota tejto práce je 132 miliónov ročne, čo je 0,13 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ dodala.