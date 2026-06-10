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Zacharovová: Arménsko nemôže parazitovať na členstve v EAEÚ
Arménsko je členom Moskvou vedenej EAEÚ a značne závisí od dodávok energií z Ruska. EAEÚ v súčasnosti združuje Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko.
Autor TASR
Moskva 10. júna (TASR) - Euroázijská hospodárska únia (EAEÚ) nebude tolerovať situáciu, v ktorej Arménsko využíva všetky výhody svojho členstva a zároveň sa pripravuje na integráciu do Európskej únie (EÚ), vyhlásila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Vedenie republiky sa snaží presvedčiť svojich spoluobčanov, že nie je potrebné vyberať si medzi EÚ a EAEÚ - takto sa teraz rámcuje táto otázka. Hovoria, že môžu využívať všetky výhody euroázijskej integrácie a zároveň sa pripravovať na žiadosť o členstvo v inom hospodárskom bloku. Nie, nemôžete. Takýto parazitujúci postoj voči EAEÚ nebudeme tolerovať,“ zdôraznila Zacharovová.
Arménsko je členom Moskvou vedenej EAEÚ a značne závisí od dodávok energií z Ruska. EAEÚ v súčasnosti združuje Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko. Jerevan sa ale v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s EÚ. Arménsky parlament schválil vlani návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ. V nedeľných (7. 6.) parlamentných voľbách v Arménsku presvedčivo zvíťazila vládnuca strana premiéra Nikola Pašinjana, ktorá podporuje prehlbovanie vzťahov medzi Jerevanom a európskym spoločenstvom.
„Vedenie republiky sa snaží presvedčiť svojich spoluobčanov, že nie je potrebné vyberať si medzi EÚ a EAEÚ - takto sa teraz rámcuje táto otázka. Hovoria, že môžu využívať všetky výhody euroázijskej integrácie a zároveň sa pripravovať na žiadosť o členstvo v inom hospodárskom bloku. Nie, nemôžete. Takýto parazitujúci postoj voči EAEÚ nebudeme tolerovať,“ zdôraznila Zacharovová.
Arménsko je členom Moskvou vedenej EAEÚ a značne závisí od dodávok energií z Ruska. EAEÚ v súčasnosti združuje Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko. Jerevan sa ale v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s EÚ. Arménsky parlament schválil vlani návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ. V nedeľných (7. 6.) parlamentných voľbách v Arménsku presvedčivo zvíťazila vládnuca strana premiéra Nikola Pašinjana, ktorá podporuje prehlbovanie vzťahov medzi Jerevanom a európskym spoločenstvom.