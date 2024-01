Mladšími historickými vozidlami môžu byť 20 až 25 rokov staré vozidlá

Bratislava 6. januára (TASR) - Takzvané "youngtimery", teda 20 až 25 rokov staré vozidlá, sú už oficiálne považované za mladšie historické vozidlá. Definuje ich tak novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára. Pre majiteľov takýchto vozidiel to prináša napríklad možnosť stať sa v budúcnosti majiteľom historického vozidla, teda veterána.



Za mladšie historické vozidlo je podľa zákona považované to vozidlo, ktoré má preukaz vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA). Bolo vyrobené pred viac ako 20 a menej ako 30 rokmi, no ako typ vozidla sa už nevyrába. Tiež musí byť historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a nemalo by prejsť žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí. Zároveň ide o vozidlo, ktoré sa obvykle používa vo voľnom čase a je prihlásené v evidencii vozidiel, píše sa v aktuálnom znení zákona.



Nová legislatíva tiež priniesla zvýhodnenie správneho poplatku pri zápise mladšieho historického vozidla, ktorý sa stanovil na pevnú sumu 33 eur.