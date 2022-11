Záchrana Uniperu bude stáť Nemecko ďalších 25 miliárd eur

Düsseldorf 23. novembra (TASR) - Nemecká vláda bude musieť minúť ďalších 25 miliárd eur na v rámci plánovaného znárodnenia dovozcu plynu Uniper, aby odvrátila krach firmy v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. Uviedol to v stredu kľúčový dodávateľ plynu pre domácnosti a firmy v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nemecká vláda v septembri súhlasila so znárodnením dlhmi zaťaženej spoločnosti po tom, ako Moskva uzavrela kľúčový plynovod Nord Stream 1. Uniper tak musel výpadky v dovoze ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. Výsledkom bola strata 40 miliárd eur za prvých deväť mesiacov 2022, jedna z najväčších strát v nemeckých firiem. Uniper tak pre vysoké ceny energií čelí bankrotu.



Nemecká vláda zasiahla, aby zachránila spoločnosť, keďže má obavy, že jej kolaps by mohol ohroziť dodávky plynu a spôsobiť zmätok v najväčšej európskej ekonomike.



Počiatočná hotovostná injekcia od vlády vo výške 8 miliárd eur však "nebude postačovať na stabilizáciu Uniperu," konštatuje spoločnosť vo vyhlásení.



Bude preto potrebné ďalšie zvýšenie kapitálu o 25 miliárd eur na pokrytie "obrovských dodatočných nákladov na znižovanie dodávok ruského plynu, ktoré naďalej primárne znáša Uniper", uviedol generálny riaditeľ Klaus-Dieter Maubach.



Spoločnosť zverejnila toto číslo po tom, čo vláda v Berlíne zrušila kontroverzný plán, podľa ktorého mali nemeckí spotrebitelia platiť daň za plyn, aby pomohli dovozcom vyrovnať sa s rastúcimi cenami, čo by pokrylo časť nákladov Uniperu.



Vláda bude financovať záchranu z 200-miliardového "špeciálneho fondu" určeného na zmiernenie dôsledkov energetickej krízy pre domácnosti a podniky. Uniper požiada akcionárov o formálne schválenie záchrannej dohody na valnom zhromaždení 19. decembra.



Nemecko bolo pred vojnou na Ukrajine silne závislé od dovozu ruského plynu, sa ponáhľalo s hľadaním alternatívnych dodávateľov a naplnením zásobníkov pred zimou. Minulý týždeň oznámilo, že zásobníky plynu sú naplnené na 100 %.