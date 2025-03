Zachránené ovocie a zelenina v 600 000 debničkách

Bratislava 5. marca (OTS) - Byť zodpovedným človekom nie je vždy jednoduché. Lidl sa však snaží uľahčiť to svojim zákazníkom. S Lidlom šetríme jedlom je jedným z projektov, ktorým reťazec nielen znižuje potravinový odpad a zachraňuje množstvo kvalitného ovocia a zeleniny, ale aj šetrí peňaženky svojich zákazníkov. Od spustenia iniciatívy sa podarilo zachrániť už vyše 1 700 ton ovocia a zeleniny, čo predstavuje viac ako 600 000 predaných debničiek.hovorí Zuzana Sobotová, Senior konzultantka pre projekty spoločenskej zodpovednosti v Lidli.Súčasťou konceptu je predaj dvojkilového balenia ovocia a zeleniny len za 1 €. V papierových prepravkách sa nachádza mix rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré doteraz nebolo ďalej možné predávať, no jeho kvalita je vysoká. Každá prepravka je iná. V debničkách sa nachádzajú napríklad jablká, zemiaky, citróny, mrkva či cesnak. Zákazník si však môže byť istý, že nakúpi kvalitné kusy a za skvelú cenu. Rôznorodo vyskladané debničky sa nachádzajú v špeciálnych stojanoch za pokladnicami v každej predajni Lidla po celom Slovensku.Plytvanie potravinami je v súčasnosti veľký problém, s ktorým diskont dlhodobo bojuje. Lidl svojim zákazníkom ponúka udržateľnejší a zodpovednejší nákup hneď niekoľkými spôsobmi. V rámci svojho konceptu čerstvosti oddeľuje a špeciálne označuje produkty s blížiacim sa dátumom spotreby, pričom ich potom predáva za nižšiu cenu až do posledného dňa pred dátumom spotreby. Pred štyrmi rokmi ich začal ponúkať v chladiacich regáloch v špeciálnych boxoch s označením „Potraviny bez viny! Zachráň nás, sme ešte dobré.“ Zákazníci si taktiež môžu kúpiť chlieb Priamo z pece do poludnia druhého dňa po vypečení s 50% zľavou. Nachádza sa špeciálne zabalený a označený oranžovou cenovkou priamo v regáli.Prostredníctvom optimalizácie sortimentu a procesov sa Lidl snaží čo najviac zefektívniť objednávanie i predaj tovaru. Zároveň ročne predá v priemere státisíce kusov z každého produktu vo svojej ponuke. Potraviny teda „nemajú čas“ zostarnúť na pultoch, namiesto toho si zákazníci môžu dlhšie vychutnávať ich čerstvosť.Projekt S Lidlom šetríme jedlom je súčasťou CSR stratégie Lidla v oblasti šetrenia zdrojov. Viac informácií o podobných aktivitách sa dozviete na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk alebo na www.lidl.sk