Zachráňme gastro! vyzýva, aby vláda nezasahovala do gastropodnikania

Bratislava 19. novembra (TASR) - Iniciatíva Zachráňme gastro! vyzýva poradné konzílium premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby znova radikálne nezasahovalo do existujúceho, už aj tak veľmi okliešteného gastropodnikania. Informoval o tom za iniciatívu Zachráňme gastro! Ján Laš v reakcii na medializované úvahy o zatváraní reštauračných terás.



Pripomenul, že keď museli majitelia reštaurácií začiatkom druhej vlny pandémie znova zavrieť interiéry prevádzok, mohli sa ešte spoľahnúť na terasy a pekné počasie. Príchodom zimy sa však protipandemické opatrenia neuvoľňovali a majitelia museli investovať nemalé peniaze do zabezpečenia terás pred šírením vírusov, chladom a vetrom.



Poznamenal, že terasy, na rozdiel od uzatvoreného interiéru, prepúšťajú viac vzduchu, majú vyššie stropy, ľahšie sa v nich udržujú rozstupy medzi zákazníkmi a hlavne tam nie je žiadna vzduchotechnika, ktorou by sa mohol prípadný vírus šíriť.



"Nevidíme preto dôvod na uzatvorenie terás, ktoré majú ochranu voči vetru a dažďu a na ktorých sú ochotní jesť zákazníci aj v zime, len aby podporili svoje obľúbené prevádzky či lokálnych dodávateľov," podčiarkol Laš.



Dodal, že slovenskí gastropodnikatelia museli zatvárať svoje prevádzky ako prví a tento stav trvá už štyri mesiace. Príspevky na mzdy boli pridelené zamestnancom a príspevky za nájmy boli pridelené prenajímateľom. Gastropodnikatelia sa tak podľa Laša stále nedočkali adekvátnej pomoci od štátu, ako napríklad Česi a Rakúšania.



Doplnil, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR prisľúbilo gastrosektoru pomoc. Jej podmienky však ešte nie sú zverejnené a príde najskôr v budúcom roku. "Preto vás žiadame, neberte aspoň niektorým podnikateľom možnosť zárobku a prežitia," dodal Laš.