Záchranu pre českú ťažobnú spoločnosť OKD poskytne štátna firma Prisko

Praha 13. júla (TASR) - Klesajúce ceny uhlia, následky tragického výbuchu aj problémy spojené s novým koronavírusom dostali českú ťažobnú spoločnosť OKD do zložitej situácie. Firme začínajú dochádzať peniaze a požiadala štát o pomoc. Tá by podľa informácií servera iDNES.cz mala prísť prostredníctvom majiteľa, štátom vlastnenej spoločnosti Prisko.



Spoločnosť v piatok (10. 7.) rozhodla, že do OKD prostredníctvom zvýšenia základného kapitálu vloží 600 miliónov Kč (22,52 milióna eur). Tento krok by mohol zlú finančnú situáciu v spoločnosti OKD vyriešiť aspoň na určitý čas. Firma totiž svojho akcionára v júni požiadala o pomoc až vo výške 1,2 miliardy Kč.



"OKD je v ťažkej situácii, ktorú daný krok rieši iba čiastočne," povedal Zdeněk Vojtěch z tlačového odboru ministerstva financií. Česká vláda tak podľa neho na najbližších zasadnutiach prerokuje ďalšie kroky.



(1 EUR = 26,648 CZK)