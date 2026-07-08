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Začiatok leta býva na finančných trhoch najpokojnejší z celého roka
Hoci sú letné mesiace pokojnejšie, investiční odborníci podľa nej upozorňujú, že sezónnosť by nemala byť dôvodom na snahu odhadovať správny čas na vstup alebo výstup z trhu.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Historické dáta potvrdzujú, že začiatok leta býva na finančných trhoch pokojnejší ako zvyšok roka. Priemerná hodnota indexu volatility VIX medzi rokmi 2014 až 2024 dosiahla v júni 16,64 bodu a v júli 15,75 bodu, čo sú dve najnižšie hodnoty v rámci celého kalendárneho roka. Priemerná hodnota ukazovateľa počas mesiacov august až október dosahovala v tomto období 18,51 bodu, za november až marec dokonca 18,66 bodu. Poukázala na to vedúca PR investičnej platformy Finax Linda Gáliková.
„Počas leta tradične klesajú obchodné objemy, keďže časť portfólio manažérov a inštitucionálnych investorov čerpá dovolenky. Zároveň ide o obdobie medzi výsledkovými sezónami, keď firmy zverejnili výsledky za prvý štvrťrok a výsledky za druhý štvrťrok prichádzajú až neskôr. Letné mesiace tiež historicky prinášajú menej významných rozhodnutí centrálnych bánk, regulačných zmien či makroekonomických udalostí. Menej obchodov a menej nových impulzov prirodzene znamená nižšiu volatilitu,“ vysvetlila Gáliková.
Hoci sú letné mesiace pokojnejšie, investiční odborníci podľa nej upozorňujú, že sezónnosť by nemala byť dôvodom na snahu odhadovať správny čas na vstup alebo výstup z trhu. „Pre väčšinu ľudí, ktorí investujú pravidelne a dlhodobo, sú krátkodobé výkyvy prakticky nepodstatné. Akciové trhy v dlhom horizonte historicky prinášajú priemerné zhodnotenie približne 8 - 10 % ročne. Oveľa väčší vplyv na výsledok investície má disciplína a čas strávený na trhu, než správne odhadnutie niekoľkých pokojnejších alebo volatilnejších mesiacov,“ zdôraznila Gáliková.
Historické skúsenosti zároveň podľa nej ukazujú, že sezónnosť nie je pravidlom bez výnimiek. Napríklad pandémia COVID-19 v roku 2020 zdvihla index VIX na úrovne, ktoré úplne prekonali bežné sezónne vzorce. Podobne v roku 2022 priniesla vysoká inflácia a prudké zvyšovanie úrokových sadzieb mimoriadne vysokú volatilitu aj počas letných mesiacov. Tieto udalosti ukazujú, že výnimočné makroekonomické šoky dokážu sezónne efekty úplne prekryť.
„Práve preto odborníci odporúčajú nevenovať príliš veľkú pozornosť krátkodobým výkyvom. Historické štatistiky sú síce zaujímavé, no pre dlhodobého investora zostáva najdôležitejšie pravidelne investovať, držať sa zvolenej stratégie a nepodliehať emóciám pri poklesoch ani rastoch trhu,“ doplnila Gáliková.
„Počas leta tradične klesajú obchodné objemy, keďže časť portfólio manažérov a inštitucionálnych investorov čerpá dovolenky. Zároveň ide o obdobie medzi výsledkovými sezónami, keď firmy zverejnili výsledky za prvý štvrťrok a výsledky za druhý štvrťrok prichádzajú až neskôr. Letné mesiace tiež historicky prinášajú menej významných rozhodnutí centrálnych bánk, regulačných zmien či makroekonomických udalostí. Menej obchodov a menej nových impulzov prirodzene znamená nižšiu volatilitu,“ vysvetlila Gáliková.
Hoci sú letné mesiace pokojnejšie, investiční odborníci podľa nej upozorňujú, že sezónnosť by nemala byť dôvodom na snahu odhadovať správny čas na vstup alebo výstup z trhu. „Pre väčšinu ľudí, ktorí investujú pravidelne a dlhodobo, sú krátkodobé výkyvy prakticky nepodstatné. Akciové trhy v dlhom horizonte historicky prinášajú priemerné zhodnotenie približne 8 - 10 % ročne. Oveľa väčší vplyv na výsledok investície má disciplína a čas strávený na trhu, než správne odhadnutie niekoľkých pokojnejších alebo volatilnejších mesiacov,“ zdôraznila Gáliková.
Historické skúsenosti zároveň podľa nej ukazujú, že sezónnosť nie je pravidlom bez výnimiek. Napríklad pandémia COVID-19 v roku 2020 zdvihla index VIX na úrovne, ktoré úplne prekonali bežné sezónne vzorce. Podobne v roku 2022 priniesla vysoká inflácia a prudké zvyšovanie úrokových sadzieb mimoriadne vysokú volatilitu aj počas letných mesiacov. Tieto udalosti ukazujú, že výnimočné makroekonomické šoky dokážu sezónne efekty úplne prekryť.
„Práve preto odborníci odporúčajú nevenovať príliš veľkú pozornosť krátkodobým výkyvom. Historické štatistiky sú síce zaujímavé, no pre dlhodobého investora zostáva najdôležitejšie pravidelne investovať, držať sa zvolenej stratégie a nepodliehať emóciám pri poklesoch ani rastoch trhu,“ doplnila Gáliková.