Začínajúci nedostatok kameňa v ČR ohrozuje diaľnice aj nové byty

Praha 16. septembra (TASR) - Ani náklady v astronomickej výške 1,2 bilióna Kč (48,99 miliardy eur), ani mimoriadne zložité povoľovacie procesy. Najväčšou prekážkou pre výstavbu vysokorýchlostných tratí v Česku je nedostatok kameniva. Ten chýba a ešte viac bude chýbať nielen pri výstavbe železníc, ciest a diaľnic, ale všetkým investorom, ktorí chcú stavať domy, byty, závody alebo napríklad jadrové reaktory. Ochrana životného prostredia, ťažobné limity a vysoké ceny dovozu robia zo stavebného kameňa stále vzácnejší tovar. Informoval o tom server E15.cz.



Už 34 rokov sa v Česku neotvoril jediný nový kameňolom. Pri súčasnej legislatíve je to prakticky nemožné, tvrdia odborníci. Spotreba tejto suroviny pritom rýchlo rastie a bude aj naďalej. Na českom trhu ho však bude stále menej, ak štát neuvoľní podmienky ťažby.



Obrovské množstvo stavebného kameňa si vyžiada napríklad vysokorýchlostný projekt Správy železníc. Niektoré úseky tratí sú pripravené natoľko, že už od roku 2025 sa začne ich výstavba. Na to bude potrebné kamenivo, a to najkvalitnejšie, ktoré je dokonale pevné, trvanlivé, odolné voči mrazu, či má nízku nasiakavosť. Česko síce disponuje zásobami kameniva, nemá ho však ako vyťažiť.



"Aj keď sa to môže zdať prekvapivé, obávam sa, že zabezpečiť kamenivo na výstavbu vysokorýchlostných tratí bude omnoho zložitejšie, než napríklad zabezpečenie nevyhnutných čipov," povedal generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda.



Dovoz väčšieho množstva suroviny zo zahraničia je vylúčený. Už aj tak mimoriadne vysoké náklady presahujúce celkovo bilión korún by nákup kameniva v okolitých štátoch výrazne predražil. "Navyše, aj ostatné európske štáty majú s nedostatkom kameniva svojich starostí dosť," dodal Svoboda. Napríklad Rakúsko dováža lacnejšie kamenivo práve z Česka. V čase, keď sa rýchlotrate začnú stavať aj v Českej republike, môže cena tejto suroviny prudko vzrásť.



Rovnaké problémy má aj české Riaditeľstvo ciest a diaľnic, ktoré uviedlo, že aj materiál na výrobu asfaltových a betónových vozoviek z českých zdrojov musí privážať zo stále väčšej diaľky. Nové cesty a diaľnice sa tak predražujú. Ešte horšie je, že v krátkom čase tieto suroviny už budú vyťažené a niektoré stavby sa budú dať zrealizovať iba v prípade dovozu materiálu zo zahraničia, povedal hovorca Riaditeľstva ciest a diaľnic Jan Studecký.



Ako vyplýva zo zistenia Českej geologickej služby, k doťaženiu kameňa a štrkopieskov v niektorých miestnych lomoch by mohlo dôjsť už za päť rokov. Pritom za kameň si Česi priplácajú nielen ako daňoví poplatníci, ale aj ako kupci nových bytov. Stavebné materiály sa totiž na celkovej cene stavby podieľajú v priemere 40 až 60 %.



Stavebné firmy sa preto snažia nájsť alternatívy. "Jednou z možností je maximálne využitie recyklovaných materiálov," uviedla hovorkyňa stavebnej firmy Eurovia Iveta Štočková. "Bohužiaľ, stále narážame na technické predpisy, ktoré zatiaľ neumožňujú tieto recyklované materiály využívať v plnej miere," dodala.



Legislatíva, ktorá podľa názoru oslovených spoločností rieši najmä ochranu obyvateľov pred hlukom a prachom z ťažobných prác, pred devastáciou krajiny alebo pred zaťažením komunikácií kamiónmi, sa bude musieť zmeniť. Ministerstvo dopravy a priemyslu vidí riešenie v pozmeňovacom návrhu novely zákona o líniových stavbách, ktorý práve schvaľuje Poslanecká snemovňa.



Novela navrhuje zaviesť nový pojem "ťažobná infraštruktúra". Ten sa bude týkať stavieb strategického významu, uviedol hovorca ministerstva dopravy Filip Medelský. Novinka by mala zjednodušiť napríklad postup pri odnímaní či obmedzení práv k pozemkom alebo stavbám, ako aj právo vypovedať nájom.



(1 EUR = 24,496 CZK)