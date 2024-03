Začiatok opravy mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave sa posúva

Bratislava 14. marca (TASR) - Komplexná oprava mosta v križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave sa posúva. Presný termín Národná diaľničná spoločnosť (NDS) neuviedla, na sociálnej sieti však diaľničiari avizovali, že "komplexná oprava mosta pri Trnave bude po Veľkej noci". Pôvodne NDS informovala o začatí prác v priebehu marca.



"O termíne rekonštrukcie mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave budeme informovať hneď, ako bude stanovený pevný termín," reagovala NDS na otázku TASR, kedy sa začne oprava.



Na oprave mosta by sa podľa diaľničiarov malo pracovať aj v noci, sedem dní v týždni. Ako už NDS informovala, najprv sa bude opravovať most v smere z Nitry do Trnavy. Práce sú rozdelené do dvoch etáp.



Počas rekonštrukcie mosta sa musia motoristi pripraviť aj na dopravné obmedzenia. V prvej etape sa bude opravovať vonkajšia časť mosta a motoristi budú môcť využívať jazdné pruhy pri stredovej rímse. Uzavretý bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava. Obchádzka je naplánovaná cez križovatku Vlčkovce.



V druhej etape budú opravovať vnútornú časť mosta, jazdiť sa bude dať po už opravených jazdných pruhoch na vonkajšej časti. Zachované podľa NDS ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra - Bratislava. Uzavreté však bude pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava.