Začiatok roka je vhodný na revíziu financií domácnosti

Bratislava 18. januára (TASR) - Začiatok roka by mali domácnosti využiť na komplexný rozbor ich príjmov a výdavkov, aby získali prehľad o svojom rozpočte a finančných možnostiach. Dajú sa tak napríklad objaviť a znížiť nadmerné výdavky. Riešením v prípade viacerých dlhov zase môže byť ich konsolidácia, radí garant pre sektor úverov a kapitálového trhu Universal maklérsky dom Marek Sokol.



Základom každého finančného plánu je podľa neho v prvom rade analýza celkových príjmov a výdavkov domácnosti. "Pri tejto aktivite častokrát ľudia zistia, že míňajú značnú časť svojich príjmov na tovary či služby, ktoré ani nepotrebujú. Analýza pomáha práve v redukovaní takýchto nepotrebných výdavkov, čím sa vytvára priestor na budovanie iných zaujímavých cieľov, ako napríklad budovanie majetku, sporenie na dôchodok, či ďalšie iné ciele," priblížil Sokol s tým, že finančný plán je pre každú domácnosť odlišný.



Revíziou príjmov a výdavkov získa domácnosť prehľad aj o všetkých záväzkoch, ktoré musí pravidelne uhrádzať. "Pokiaľ sa nachádzajú v týchto záväzkoch okrem bežných bankových úverov napríklad aj rôzne pôžičky od nebankových inštitúcií, určite ich odporúčam čo najskôr vyplatiť, pokiaľ je to, samozrejme, možné, aby domácnosť zbytočne nesplácala príliš vysoké úroky počas celej doby splatnosti," zdôraznil odborník.



Ak to finančná situácia rodiny umožňuje, je vhodnejšie si zobrať klasický bezúčelový spotrebiteľský úver od banky, ktorým by bolo možné vyplatiť takéto nevýhodné pôžičky. "To sa oplatí najmä v prípade, ak by výsledná splátka spolu s poplatkami bola nižšia, a zároveň by nebola žiadna pokuta napríklad za predčasné vyplatenie," vysvetlil Sokol. Aj preto je podľa neho veľmi dôležité mať celkový prehľad o všetkých zmluvných podmienkach, ako sú poplatky za vedenie účtu, percentuálna miera nákladov za rok, ako aj prípadné pokuty.



Ak má domácnosť pôžičiek viac a sú rozložené v rôznych inštitúciách, jednou z možností je ich konsolidácia, teda zhrnutie do jednej. "Tým dokáže klient výrazne ušetriť na mesačných splátkach a poplatkoch. Kritériá výberu sa odvíjajú najmä od požiadaviek klienta, pričom najčastejším cieľom je práve optimalizácia celkových výdavkov," dodal odborník.