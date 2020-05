Začínajú ďalšie fázy otvárania prevádzok, otvoriť môžu aj malé centrá

Bratislava 6. mája (TASR) - Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa od stredy spúšťajú naraz fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Môže tak fungovať krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, autoškoly. Uskutočňovať sa môžu bohoslužby a svadby. Otvoriť môžu tiež obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, a to aj v menších nákupných centrách do 35 prevádzok, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Konkrétne podmienky stanovuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Z tzv. druhej fázy umožňuje krátkodobé ubytovanie s donesením jedla na izbu. Izby musia byť s WC a kúpeľňou, bez poskytovania iných služieb. Po odchode hosťa z izby musí byť izba 24 hodín voľná. Otvoriť sa tiež môžu kaderníctva, holičstvá, pedikúry, manikúry, kozmetiky a soláriá. Prístupné budú aj vonkajšie turistické atrakcie.



Taxislužby môžu zabezpečovať už aj prepravu osôb. Vodič musí byť v takom prípade vhodným spôsobom oddelený od zadných sedadiel, kde prepravuje maximálne dvoch zákazníkov bez klimatizácie. Po každom zákazníkovi musí taxikár dezinfikovať auto a dodržať prestávku minimálne 15 minút.



V rámci tretej fázy sa otvárajú prevádzky obchodov a služieb bez obmedzenia plochy, a to aj v malých nákupných centrách do 35 prevádzok. Dodržiavať musia prísne hygienické pravidlá, s prekrytím dýchacích ciest, dezinfekciou rúk aj priestorov, pri dodržiavaní podmienky 25 štvorcových metrov (m2) na zákazníka aj dvojmetrových odstupov.



Vo verejnom stravovaní sú povolené vonkajšie terasy. Okraje stolov musia byť dva metre od seba, dotykové plochy stolov sa musia dezinfikovať po každom zákazníkovi. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s deťmi. Ich otváracie hodiny, mimo donáškovej služby, môžu byť len od 6. do 20. hodiny.