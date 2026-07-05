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Začína sa komplexná rekonštrukcia mosta cez rieku Turiec v Bystričke
Stavebné práce sa začnú v utorok predmontážou a osadením nového potrubného mosta, na ktorý dočasne presunú existujúce inžinierske siete.
Autor TASR
Žilina 5. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začína s komplexnou rekonštrukciou takmer 33 metrov dlhého mosta cez rieku Turiec v Bystričke (okres Martin) za takmer 809.000 eur. Most, ktorý je podľa stavebno-technického stavu zaradený do VI. stupňa - veľmi zlý, bude z dôvodu realizácie stavebných prác od utorka 7. júla do konca novembra úplne uzatvorený. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Stavebné práce sa začnú v utorok predmontážou a osadením nového potrubného mosta, na ktorý dočasne presunú existujúce inžinierske siete. Na miesto postupne privezú jednotlivé časti oceľovej konštrukcie, ktoré sa zmontujú a následne pomocou žeriavov osadia na pripravené podpery.
„Bezpečnosť a kvalita cestnej infraštruktúry patria medzi naše dlhodobé priority. Most v Bystričke si už vzhľadom na svoj technický stav vyžadoval komplexnú obnovu. Uvedomujeme si, že rekonštrukcia prinesie dočasné dopravné obmedzenia, no výsledkom bude bezpečnejší a kvalitnejší most pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Našou snahou je zároveň uviesť most do predčasného užívania ešte pred začiatkom zimnej údržby,“ priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Po vybudovaní potrubného mosta bude nasledovať samotná rekonštrukcia cestného mosta. Súčasťou prác bude odstránenie pôvodnej vozovky, zábradlí, ríms a poškodených častí mostnej konštrukcie. Následne sa zrealizuje sanácia nosných prvkov, vybudovanie novej mostovky, odvodnenia, protihlukových mostných záverov, bezpečnostných prvkov a nových vrstiev vozovky. Počas úplnej uzávery bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez cestu II/65D a miestne komunikácie v Martine a Bystričke.
Od roku 2018 do konca roka 2025 zrekonštruoval ŽSK celkovo 100 mostov. V rokoch 2026 a 2027 plánuje obnoviť ďalších sedem. Napriek tomu eviduje kraj stále 183 mostov v zlom a veľmi zlom technickom stave, ich komplexná rekonštrukcia by si pri súčasných cenách vyžiadala investície presahujúce 100 miliónov eur.
Stavebné práce sa začnú v utorok predmontážou a osadením nového potrubného mosta, na ktorý dočasne presunú existujúce inžinierske siete. Na miesto postupne privezú jednotlivé časti oceľovej konštrukcie, ktoré sa zmontujú a následne pomocou žeriavov osadia na pripravené podpery.
„Bezpečnosť a kvalita cestnej infraštruktúry patria medzi naše dlhodobé priority. Most v Bystričke si už vzhľadom na svoj technický stav vyžadoval komplexnú obnovu. Uvedomujeme si, že rekonštrukcia prinesie dočasné dopravné obmedzenia, no výsledkom bude bezpečnejší a kvalitnejší most pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Našou snahou je zároveň uviesť most do predčasného užívania ešte pred začiatkom zimnej údržby,“ priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Po vybudovaní potrubného mosta bude nasledovať samotná rekonštrukcia cestného mosta. Súčasťou prác bude odstránenie pôvodnej vozovky, zábradlí, ríms a poškodených častí mostnej konštrukcie. Následne sa zrealizuje sanácia nosných prvkov, vybudovanie novej mostovky, odvodnenia, protihlukových mostných záverov, bezpečnostných prvkov a nových vrstiev vozovky. Počas úplnej uzávery bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez cestu II/65D a miestne komunikácie v Martine a Bystričke.
Od roku 2018 do konca roka 2025 zrekonštruoval ŽSK celkovo 100 mostov. V rokoch 2026 a 2027 plánuje obnoviť ďalších sedem. Napriek tomu eviduje kraj stále 183 mostov v zlom a veľmi zlom technickom stave, ich komplexná rekonštrukcia by si pri súčasných cenách vyžiadala investície presahujúce 100 miliónov eur.