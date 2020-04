Začína sa plošná vakcinácia líšok proti besnote

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR oznamuje, že v dňoch od 20. do 30. apríla 2020 sa realizuje 41. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote, vykonávaná leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky. Agrorezort žiada ľudí, ktorí sa v týchto dňoch vyskytujú v prírode, aby boli obozretní a návnadám sa vyhli. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.



Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote sa podľa neho použije vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v. v celkovom počte 363.480 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Aplikácia je vykonávaná plošne leteckou pokládkou.



Agrorezort podľa Hrežíka upozorňuje, že pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je podľa Hrežíkových slov potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.



Podčiarkol, že v posledných dňoch sa aj z dôvodu opatrení voči šíreniu pandémie nového koronavírusu výrazne zvýšil počet osôb v prírode. MPRV preto apeluje na občanov s prosbou, aby svoj pohyb v uvedených lokalitách aplikácie návnad na pár dní obmedzili a zdržiavali sa viac v blízkosti zastavaného územia, aby mohlo dôjsť k úspešnej vakcinácii. Obozretní by sme mali byť najmä pri prechádzke so svojimi psami v prírode.



Pripomenul, že orálna vakcinácia líšok proti besnote sa v SR úspešne realizuje od roku 1994. Besnota bola na Slovensku naposledy diagnostikovaná v roku 2015 (v tesnej blízkosti poľskej hranice). Od roku 2018 má Slovenská republika oficiálne štatút krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia líšok sa vykonáva vzhľadom na nákazovú situáciu v susedných krajinách (Poľsko a Ukrajina).



Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinácia líšok sa podľa Hrežíka nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.



Dodal, že letecká pokládka sa vykoná z letiska Poprad, v Žilinskom kraji, na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského a Košického kraja. Jarná kampaň 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote je spolufinancovaná Európskou úniou.