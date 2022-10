Začína sa projekt dobudovania cesty R1 v smere na Slovenskú Ľupču

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) – Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica smerom na Slovenskú Ľupču, výstavba nového mosta v banskobystrickej mestskej časti Šalková, ktorý nahradí súčasný v havarijnom stave, ale aj budovanie cyklotrás boli témami piatkového spoločného stretnutia zástupcov ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), mesta a kraja.



"V súčasnosti prebieha paralelne stavebné konanie na prvú etapu R1 a súčasne budeme vyberať aj zhotoviteľa na túto stavbu. Predpoklad je, že vďaka tomu ušetríme asi šesť mesiacov. Niekedy v polovici roka 2023 by sme mohli mať vybraného zhotoviteľa," konštatoval investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo.



Realizáciu prác odhadol zhruba na dva a pol roka. V rámci projektovej dokumentácie je aj šalkovský most, ktorý má byť demontovaný. Nový postavia vedľa pôvodného.



"Predbežná odhadovaná cena pred indexáciou, ktorá súčasne prebieha, bola 82 miliónov eur. Na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze bol celý úsek rozdelený na dve etapy. Prvá, ktorá sa bude realizovať, sa týka Banskej Bystrice po mimoúrovňovú križovatku za Slovenskou Ľupčou, čo je takmer tri kilometre. Ďalšia etapa závisí od štúdií, ako ďalej pokračovať s dopravou medzi R1 a R3," uviedol Beňo.



Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby Jaroslava Kmeťa všetky stavby, ktoré sa na Slovensku stavajú, či už cestné alebo železničné, na to, aby mali garantované financovanie, musia byť zaradené v harmonograme výstavby. "Prvá etapa má štátom garantované financovanie, bude hradená zo štátneho rozpočtu," povedal Kmeť.



Ako zdôraznil poslanec Národnej rady SR Igor Kašper (Sme rodina), do Banskej Bystrice a okolia prichádza takmer 90-miliónová investícia a nie je jediná. Za posledné dva roky do Banskobystrického samosprávneho kraja prišlo takmer 50 miliónov eur, z toho skoro 20 miliónov zostalo v okrese Banská Bystrica.