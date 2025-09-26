< sekcia Ekonomika
Začína sa vykurovacia sezóna, teplárne spustili skúšobnú prevádzku
MH Teplárenský holding (MHTH) spúšťa v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a Vrútkach tento týždeň technické skúšky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH) spúšťa v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a Vrútkach tento týždeň technické skúšky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. V nasledujúcich dňoch sa k nim pridajú aj mestá Zvolen a Humenné. MHTH tak reaguje na aktuálne klimatické podmienky, požiadavky odberateľov, a tiež z dôvodu vytvorenia podmienok na odskúšanie ich technologických zariadení, informoval v piatok holding.
Vykurovacia sezóna sa začína podľa vyhlášky 1. septembra a končí 31. mája. Reálne sa však kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 stupňov Celzia aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť.
Skúšobná prevádzka znamená, že v prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania a pri poklese teploty sa vykurovanie opätovne obnoví.
MHTH v tejto súvislosti odporučil svojim odberateľom pri prvotnom zakúrení, pred začiatkom vykurovacej sezóny skontrolovať prípadné netesnosti, najmä v oblastí spojov, odvzdušniť radiátory v otvorenej polohe hlavíc na maximum. Zároveň by mali odberatelia nastaviť termostatické hlavice na požadovanú teplotnú úroveň, overiť funkčnosť ventilov, skontrolovať ventily, potrubia a rozvody v správe nájomníkov alebo správcovských spoločností.
Počas uplynulej vykurovacej sezóny MHTH dodal odberateľom viac ako 2,1 milióna megawatthodín tepla, čo je o 10 % viac než v predchádzajúcej vykurovacej sezóne. Vykurovacia sezóna 2024/2025 sa v holdingu začala ako v prvom v závode Žilina, 13. septembra 2024, a najdlhšie dodávali teplo zo závodu Martin, a to do 2. júna 2025.
Trvanie vykurovacej sezóny sa medziročne skrátilo o 11 dní, avšak priemerná teplota vo vykurovacom období bola približne o takmer 1 stupeň Celzia nižšia. Najnižšiu priemernú teplotu v minulej sezóne namerali v závode MHTH Zvolen, a to takmer mínus 11 stupňov Celzia, a to 20. februára 2025.
