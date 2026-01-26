Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Úsek medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom má celkovú dĺžku 11,2 kilometra, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 1307 dní.

Autor TASR
Žilina 26. januára (TASR) - Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najdlhšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Na slávnostnom okamihu sa spoločne s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Úsek medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom má celkovú dĺžku 11,2 kilometra, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 1307 dní.





