Začína sa výstavba R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou

Slovenská Ľupča 23. apríla (TASR) - Poklepaním základného kameňa sa v utorok symbolicky začala výstavba prvej etapy rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. Projekt počíta s vyše trojkilometrovou rýchlostnou cestou i preložkou cesty I/66. Práce by mali trvať 960 dní a prinesú i dopravné obmedzenia.



Nový úsek R1 má byť prepojený so severným obchvatom Banskej Bystrice a pokračovať bude k priemyselnej časti Slovenskej Ľupče. Výstavbu za približne 87 miliónov eur hradenú zo štátneho rozpočtu bude realizovať združenie spoločností Doprastav a Metrostav DS.



"Aj keď sa nejedná o technicky veľmi náročnú stavbu, je veľmi náročná na čas a organizáciu výstavby. V trase aktuálnej I/66 sa bude stavať ďalší úsek R1 a I/66 sa preloží a bude pokračovať v novej trase," priblížil obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Doprastav Martin Chrappa.



Prvá etapa rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude dlhá vyše tri kilometre, takmer rovnakú dĺžku bude mať aj preložka cesty prvej triedy. Samotné práce by mali odštartovať koncom apríla preložkami sietí. "Prvý míľnik máme na vybudovanie preložky cesty I/66, čo je 380 dní od dátumu začatia prác," dodal Chrappa.



Pokračovanie R1 má pomôcť riešiť komplikovanú dopravnú situáciu v Banskej Bystrici, jej súčasťou bude výstavba viacerých mostov aj mimoúrovňovej križovatky. "Tento úsek jednoznačne vyrieši problematické mosty, hlavne most pri Šálkovej, ktorý je v havarijnom stave," skonštatoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Dodal tiež, že vláda chce v regióne pokračovať aj výstavbou severo-južného napojenia na diaľnicu D1.



Za mimoriadne dôležitý považuje úsek rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou aj vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), jedným z významných prínosov má byť vyriešenie ranných a poobedných zápch na okraji Banskej Bystrice. "Nehovoriac o havarijnom stave cesty I/66, ktorá už dnes nespĺňa tie potreby, ktoré sú na ňu kladené. Niektoré objekty sú v havarijnom stave, tie budú rekonštruované," dodal generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.



Výstavba prvej etapy pokračovania R1 má byť dokončená v roku 2026. Práce si vyžiadajú i dopravné obmedzenia, úplné uzavretie cesty však plánované nie je. "Plynulosť cestnej premávky bude zachovaná, budú sa robiť obchádzkové trasy tak, aby vodiči mohli postupovať ďalej na Horehronie," priblížil obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Doprastav.