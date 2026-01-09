< sekcia Ekonomika
Začínajúce SZČO bez oprávnenia musia vyhlásenie doručiť do 8 dní
Pri tzv. prechodových SZČO bez oprávnenia je podľa poisťovne kľúčový termín 1. júl 2026.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) bez oprávnenia, napríklad pri autorskej činnosti či umeleckom výkone, majú od 1. januára 2026 novú oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni (SP). Začatie alebo ukončenie vykonávania činnosti musia príslušnej pobočke oznámiť čestným vyhlásením do ôsmich dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2026.
SP uviedla, že pri „začínajúcej“ SZČO bez oprávnenia vzniká povinné sociálne poistenie od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého podľa čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia. Začínajúcou SZČO je osoba, ktorá v predchádzajúcich 60 mesiacoch nevykonávala takúto činnosť alebo od jej ukončenia uplynulo viac ako 60 mesiacov.
Pri tzv. „prechodových“ SZČO bez oprávnenia je podľa poisťovne kľúčový termín 1. júl 2026. Ak osoba po 31. decembri 2025 vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia, má na účely posúdenia vzniku povinného poistenia od 1. júla 2026, alebo trvania poistenia po 30. júni 2026, doručiť pobočke čestné vyhlásenie o vykonávaní činnosti najneskôr do 1. júla 2026. Prechodovou SZČO je osoba, ktorá takúto činnosť vykonávala aj pred 1. januárom 2026 a od jej ukončenia neuplynulo viac ako 60 mesiacov.
Formuláre „Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o vykonávaní činnosti“ a „Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti“ sú dostupné na webovej stránke SP v časti Formuláre, v pobočkách a aj elektronicky na portáli slovensko.sk. Vyhlásenia je možné doručiť elektronicky, poštou alebo osobne.
SP uviedla, že pri „začínajúcej“ SZČO bez oprávnenia vzniká povinné sociálne poistenie od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého podľa čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia. Začínajúcou SZČO je osoba, ktorá v predchádzajúcich 60 mesiacoch nevykonávala takúto činnosť alebo od jej ukončenia uplynulo viac ako 60 mesiacov.
Pri tzv. „prechodových“ SZČO bez oprávnenia je podľa poisťovne kľúčový termín 1. júl 2026. Ak osoba po 31. decembri 2025 vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia, má na účely posúdenia vzniku povinného poistenia od 1. júla 2026, alebo trvania poistenia po 30. júni 2026, doručiť pobočke čestné vyhlásenie o vykonávaní činnosti najneskôr do 1. júla 2026. Prechodovou SZČO je osoba, ktorá takúto činnosť vykonávala aj pred 1. januárom 2026 a od jej ukončenia neuplynulo viac ako 60 mesiacov.
Formuláre „Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o vykonávaní činnosti“ a „Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti“ sú dostupné na webovej stránke SP v časti Formuláre, v pobočkách a aj elektronicky na portáli slovensko.sk. Vyhlásenia je možné doručiť elektronicky, poštou alebo osobne.