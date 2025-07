Začínate s podnikaním? Príďte si po úver od SZRB so zárukou EIF

Bratislava 8. júla (OTS) -Cieľom produktu Mikro-INVESTaktiv je zlepšiť prístup mikropodnikov – fyzických osôb – podnikateľov k financovaniu poskytnutím úveru, ktorý je zabezpečený zárukou InvestEU vo výške 50% až 80% z hodnoty poskytnutého úveru v závislosti od regiónu, a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Úver využíva podporu Európskej únie v rámci fondu InvestEU pod správou EIF.Úver je možné poskytnúť vo výške od 5 000 eur do 30 000 eur so splatnosťou 5 až 8 rokov pri prevádzkových úveroch a splatnosťou 5 až 10 rokov pri investičných úveroch. Klient môže úver čerpať jednorazovo alebo postupne. Výhodou je aj možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku., produkt uviedol takto:• vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov,• vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno účtovné obdobie (minimálne 6 mesiacov),• zamestnávajú menej ako 10 osôb,• majú ročný obrat do 2 mil. eur,• ich celková ročná bilančná suma nepresahuje 2 mil. eur,• nemajú záporné vlastné imanie,• nie sú v úpadku, v likvidácii, konkurznom konaní alebo reštrukturalizácii.Podrobnejšie informácie o podmienkach úveru nájdete na: https://www.szrb.sk/produkty/mikro-investaktiv/