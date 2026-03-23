Rezort dopravy: Začnú platiť nové pravidlá pre bezpilotné lietadlá
V prípade bratislavského letiska bol upravený vyhlásený zákaz vykonávania civilných letov bezpilotnými lietadlami, a to zmenšením vzdialenosti od stredu letiska, v ktorej zákaz platí.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Od 31. marca začnú platiť nové pravidlá pre bezpilotné lietadlá v okolí piatich slovenských letísk - v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch a Žiline pri rešpektovaní vyhlásených zákazov alebo obmedzení. Dôvodom je zvyšujúci sa počet letov bezpilotnými lietadlami v tejto oblasti. Nové podmienky vznikli v spolupráci štátnych orgánov a poskytovateľa letových prevádzkových služieb s ohľadom na pravidlá Európskej únie, potreby letectva a technologický vývoj, informovala v pondelok hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.
„Teší ma, že sa nám podarilo vytvoriť tieto pravidlá. Predpokladám, že pri ich dodržiavaní by piloti ‚klasických‘ lietadiel prilietavajúcich alebo odlietavajúcich z našich riadených letísk nemuseli mať pocit ohrozenia. Budem rád, ak tieto pravidlá prispejú aj k zjednodušeniu vykonávania niektorých leteckých činností leteckými profesionálmi,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma, ktorý je zároveň predseda stálej medzirezortnej komisie, ktorá určila tieto pravidlá.
Jednou z noviniek je nielen zmenšenie vzdialenosti od stredu letiska, v ktorej sa vyžaduje koordinácia, ale aj to, že let možno vykonať aj v rámci prevádzky mimo priameho vizuálneho kontaktu, ak je takáto prevádzka povolená a spĺňa stanovené podmienky. Pre civilné lety, ktoré vyžadujú koordináciu s vežou, je stanovený jasný termín oznámenia letu, ktoré musí byť doručené najneskôr 24 hodín vopred.
„Vnímam veľmi pozitívne, že sa pristúpilo k systematickému vymedzeniu geografických zón pre bezpilotné lietadlá v okolí civilných letísk na Slovensku. Takýto prístup prináša jasné pravidlá do prostredia, ktoré bolo doteraz z pohľadu bezpečnosti čoraz náročnejšie na kontrolu. Pre nás je kľúčové, aby bol vzdušný priestor riadený predvídateľne a bezpečne, a tieto opatrenia k tomu významne prispievajú,“ povedal riaditeľ Úradu vojenského letectva na Ministerstve obrany (MO) SR Nofal Kattan.
Kompletné nové pravidlá sú zverejnené na webe ministerstva dopravy.
