Piatok 5. september 2025
Začnú s opravou cesty I/9 pred hranicou s Českou republikou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Opravné práce sa začnú v pondelok v ranných hodinách a potrvajú necelé tri týždne.

Autor TASR
Drietoma 5. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (8. 9.) s opravou viac ako 800-metrového úseku cesty I/9 pred štátnou hranicou s Českou republikou pri obci Drietoma. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.

Opravné práce sa začnú v pondelok v ranných hodinách a potrvajú necelé tri týždne. Doprava bude počas opráv vedená striedavo vo voľnom pruhu. Na úseku sa vymení asfaltový koberec na celej šírke cesty.
