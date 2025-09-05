< sekcia Ekonomika
Začnú s opravou cesty I/9 pred hranicou s Českou republikou
Opravné práce sa začnú v pondelok v ranných hodinách a potrvajú necelé tri týždne.
Autor TASR
Drietoma 5. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (8. 9.) s opravou viac ako 800-metrového úseku cesty I/9 pred štátnou hranicou s Českou republikou pri obci Drietoma. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Opravné práce sa začnú v pondelok v ranných hodinách a potrvajú necelé tri týždne. Doprava bude počas opráv vedená striedavo vo voľnom pruhu. Na úseku sa vymení asfaltový koberec na celej šírke cesty.
