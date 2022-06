Kolombo 22. júna (TASR) - Zadlžená ekonomika Srí Lanky "úplne skolabovala" a dohoda s Medzinárodným menovým fondom (MMF) je jedinou cestou k jej oživeniu. Povedal to v stredu v parlamente premiér Ranil Wickremesinghe. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



"Teraz čelíme oveľa závažnejšej situácii, ktorá presahuje iba nedostatok paliva, plynu, elektriny a potravín," povedal Wickremesinghe a dodal, že juhoázijská krajina nie je schopná nakupovať importované palivo, a to ani za hotovosť pre veľké dlhy jej petrochemickej korporácie.



"V súčasnosti má Ceylon Petroleum Corporation dlh 700 miliónov USD (663,51 milióna eur). V dôsledku toho nám žiadna krajina ani organizácia na svete nie je ochotná poskytnúť palivo. Dokonca sa zdráhajú poskytnúť palivo za hotovosť," povedal.



"Teraz vidíme známky možného pádu na úplné dno," vyhlásil.



Bankrotujúci štát rokuje s MMF o nových finančných prostriedkoch. Srí Lanka potrebuje v najbližších mesiacoch 6 miliárd USD, aby podporila svoje rezervy, zaplatila narastajúce účty za dovoz a stabilizovala svoju menu.



Krajina sa zmieta v najhoršej kríze v novodobej histórii. Premiér zdôraznil kritikom a opozičným zákonodarcom, že zdedil ťažkú úlohu, ktorá sa nedá rýchlo vyriešiť. Ostrovné hospodárstvo padá pod váhou veľkých dlhov, stratených príjmov z cestovného ruchu a ďalších dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19, ako aj prudko rastúce náklady na komodity.



Poslanci dvoch hlavných opozičných strán bojkotujú tento týždeň parlament, pretože Wickremesinghe podľa nich nesplnil svoje sľuby o obrate ekonomiky.



Wickemesinghe nastúpil do úradu v máji po dňoch násilných protestov v súvislosti s hospodárskou krízou, ktoré prinútili jeho predchodcu odstúpiť. Vo svojom stredajšom komentári premiér obvinil predchádzajúcu vládu, že nepodnikla včasné kroky na zvrátenie situácie, keď sa devízové rezervy Srí Lanky zmenšovali.



"Ak by sa aspoň na začiatku podnikli kroky na spomalenie kolapsu ekonomiky, dnes by sme nečelili tejto ťažkej situácii. Ale túto príležitosť sme stratili. Teraz vidíme známky možného pádu na úplné dno," povedal.



Srí Lanka sa udržala nad vodou najmä vďaka úverovým linkám od susednej Indie vo výške 4 miliárd USD. Premiér ale upozornil, že India nebude schopná zachraňovať Srí Lanku príliš dlho.



Svetová banka prisľúbila ostrovu 300 až 600 miliónov USD na nákup liekov a iných základných predmetov.



Srí Lanka medzitým oznámila, že pozastavuje splácanie zahraničného dlhu vo výške 7 miliárd USD v tomto roku, kým nebudú známe výsledky rokovaní s MMF o záchrannom balíku. Do roku 2026 musí platiť v priemere 5 miliárd USD ročne.



Srí Lanka si počas počiatočnej diskusie s delegáciou MMF vymenila návrhy v otázkach verejných financií, udržateľnosti dlhu, bankového sektora a sociálneho zabezpečenia, povedal Wickremesinghe.



"Máme v úmysle uzavrieť oficiálnu dohodu s MMF do konca júla," dodal.



(1 EUR = 1,055 USD)