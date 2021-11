Developer Evergrande predáva podiel v streamovacej službe HengTen

Hongkong 18. novembra (TASR) - Čínsky developerský koncern China Evergrande predáva zvyšný podiel v streamovacej službe HengTen v prepočte za zhruba 241 miliónov eur. Firma tak pokračuje v predaji aktív s cieľom znížiť enormný dlh, najmä však splatiť záväzky voči veriteľom a zabrániť svojmu krachu.



China Evergrande predala svoj zvyšný 18-percentný podiel v službe HengTen spoločnosti Allied Resources Investment za 2,13 miliardy hongkonských dolárov (241,66 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,28 HKD. V porovnaní so stredajšou (17. 11.) uzatváracou cenou akcií HengTenu to znamená 24-percentnú zľavu. Z celej transakcie však Evergrande zatiaľ dostane iba časť, keďže, ako uviedla agentúra Reuters, z celkovej hodnoty kontraktu dostane do piatich obchodných dní od jeho uzatvorenia 20 %. Zvyšok kontraktu sa bude dokončovať ďalšie dva mesiace.



Realitný koncern v poslednom období zápasí s dodržaním svojich záväzkov voči veriteľom, pričom splátky sa spoločnosti darí realizovať až v posledných možných termínoch. Takto sa aj minulý týždeň len tesne vyhla platobnej neschopnosti, keď v poslednej chvíli splatila úroky z troch dlhopisových tranží v celkovej hodnote 148 miliónov USD (130,79 milióna eur). Tie boli pôvodne splatné v októbri, po ich neuhradení však firme začala plynúť 30-dňová tolerančná lehota, ktorá vypršala 10. novembra.



Celkové záväzky China Evergrande presahujú 300 miliárd USD, z toho 19 miliárd USD predstavujú záväzky na medzinárodných dlhopisových trhoch. Investori teraz čakajú, či sa China Evergrande podarí splatiť úroky z dlhopisov v hodnote 82,5 milióna USD, ktorých splatnosť bola stanovená na 6. novembra, pričom Evergrande ich opäť nezaplatila. Firme tak znovu plynie tolerančná lehota, ktorá sa skončí 6. decembra.



(1 EUR = 8,8140 HKD, 1 EUR = 1,1316 USD)