Zadržiavanie vody obmedzujú sedimenty v nádržiach, mal by pomôcť štát

Bratislava 25. mája (TASR) - Zadržiavanie vody v krajine roky obmedzujú sedimenty vo vodných nádržiach, ktoré znižujú ich kapacitu. S ich riadnym udržiavaním by legislatívne a aj finančne mal pomôcť štát. Zhodli sa na tom vo štvrtok poľnohospodári na brífingu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri vodnej nádrži Blatné v okrese Senec. Riešenia očakávajú najmä od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ako aj od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"MŽP je proti všetkému, je proti čisteniu nádrží, je proti tomu, aby sa vybraté kaly umiestňovali na okolitých poliach, hoci neobsahujú ťažké kovy a ani nie sú ničím kontaminované," priblížil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska. Envirorezortu podľa neho vadí napríklad aj to, aby sa udržiavalo okolie vodných nádrží. Náletové dreviny, ktoré vznikali rokmi z absentujúcej údržby brehov, sú podľa jeho slov vyhlasované za ochranné pásma.



Riadna údržba nádrží a vodných plôch je podľa Kovácsa dôležitá nielen pre zadržiavanie vody, ale je dôležitá aj pre pestovateľov plodín, ktorí vodu potrebujú na zavlažovanie polí. "V extrémne suchom roku 2022 mali pestovatelia cukrovej repy, ktorí polia zavlažovali, úrodu až 75 ton (t) z hektára (ha). Na susediacich blízkych poliach, kde sa nezavlažovalo, bola úroda na úrovni len 35 t/ha," spresnil predseda zväzu pestovateľov cukrovej repy.







"Máme nové programové obdobie, strategický plán na roky 2023 až 2027. V tomto období máme alokovaných 38 miliónov eur na investície do závlah a vodozádržných opatrení. Sme pomaly v závere prvého polroka tohto roka a my stále nevieme, ako sa budú spomínané opatrenia realizovať," upozornil Jozef Šumichrast, predseda Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR.



Štát podľa Šumichrasta doteraz síce napísal veľa rôznych koncepcií na tému vody a vodozádržných opatrení, ale "samotná realizácia neprebieha žiadna".



"Potraviny musíme vyrábať, ale bez vody to nepôjde. Keď nepristúpime k riešeniu (vodozádržných opatrení a závlah, pozn. TASR) medzirezortne, tak nás toto dobehne. Nemyslím si, že je ešte čas odkladať tento problém," dodal pestovateľ zeleniny Juraj Mačaj.