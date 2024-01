Zahraničné automobilky v Číne zvyšujú export, ich predaj tam slabne

Šanghaj 22. januára (TASR) - Zahraniční výrobcovia automobilov v Číne, ktorí strácajú podiel na tamojšom trhu v prospech miestnych rivalov, zvýšili vývoz z ázijskej krajiny. Vlani tak predstavovali viac ako pätinu celkového vývozu vozidiel z Číny. Ukázali to v pondelok údaje z čínskeho priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa predbežných odhadov Čína v roku 2023 predbehla Japonsko a stala sa najväčším svetovým exportérom automobilov, najmä vďaka sile miestnych spoločností ako Chery, SAIC, Geely a BYD.



Ale aj 18 zahraničných značiek na čele s Teslou minulý rok vyviezlo z Číny dohromady 910.000 áut. To predstavuje 22 % z celkového exportu 4,1 milióna vozidiel, ukazujú údaje Čínskeho združenia výrobcov automobilov.



Samotná Tesla vyviezla vlani 344.000 elektromobilov zo svojho závodu v Šanghaji, ktorý je jej najväčšou továrňou na svete, a to do Ázie, Európy, Austrálie a na Nový Zéland.



Ford Motor a General Motors takisto patrili medzi najväčších exportérov, pričom ich spoločný export z Číny sa vlani zvýšil medziročne o 21 %.



Zahraničné značky teraz upravujú svoju stratégiu v Číne, najväčšom automobilovom trhu na svete, tak, aby podporili export.



Ford napríklad minulý rok vyviezol 69 % svojich SUV Territory, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre čínsky trh.



Juhokórejská Kia v minulom roku viac ako zdvojnásobila svoj export z Číny. Väčšinu svojej čínskej produkcie tak poslala na trhy mimo krajiny. Japonské a nemecké značky takisto posilnili export z Číny.