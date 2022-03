Zahraničné firmy musia platiť za plyn v rubľoch, tvrdí Kremeľ

Moskva 29. marca (TASR) - Zahraničné spoločnosti musia pochopiť, že "ekonomická vojna" proti Rusku zmenila situáciu. To znamená, že musia nakupovať ruble a platiť za plyn v ruskej mene, keďže sa Moskva snaží ochrániť pred sankciami. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Peskov zopakoval, že Rusko nebude vyvážať svoj plyn zadarmo a dodal, že Moskva pracuje na spôsoboch, ako urobiť platby za plyn jednoduché, jasné a praktické, pričom všetky možnosti majú byť hotové do 31. marca.



"Spoločnosti by mali brať do úvahy meniace sa podmienky a absolútnu zmenu situácie, ktorá vznikla ekonomickou vojnou proti Rusku," povedal Peskov.