Zahraničné firmy zaplatili za svoj odchod Rusku tento rok 355 mil. eur

Moskva 20. marca (TASR) - Zahraničné firmy, ktoré po útoku Moskvy na Ukrajinu začali opúšťať ruský trh, odviedli za svoj odchod do ruského rozpočtu len tento rok v prepočte takmer 355 miliónov eur. Znamená to, že už za necelé tri mesiace od začiatku roka prekonali celoročné očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 západné štáty uvalili na Moskvu sankcie a vyzvali firmy pôsobiace na ruskom trhu, aby krajinu opustili. Moskva však prijala opatrenia, ktoré odchod zahraničných spoločností z ruského trhu sťažili. Súčasťou podmienok bol súhlas vládnej komisie s predajom ruských aktív zahraničných firiem, 50-percentná zľava z ceny predávaných aktív po tom, ako sa tieto ocenili, a nakoniec príspevok do štátneho rozpočtu na úrovni minimálne 10 % z predajnej ceny.



V rámci týchto podmienok zahraničné firmy odviedli od začiatku tohto roka z predaja svojich aktív v Rusku do ruského štátneho rozpočtu 35,7 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 385 miliónov USD (354,71 milióna eur). Je to viac, než sa pôvodne čakalo za celý rok, informoval Reuters. Agentúra už počas minulého roka uviedla, že zahraničné podniky snažiace sa odísť z ruského trhu čelia stále väčším nákladom, ktoré sú spojené s plnením podmienok požadovaných Moskvou.



(1 EUR = 1,0854 USD)