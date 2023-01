Zahraničné investície v Číne strmo klesli

Šanghaj 19. januára (TASR) - Zahraničné investície v Číne v posledných dvoch mesiacoch minulého roka strmo klesli. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg, ktorá sa odvoláva na údaje čínskeho ministerstva obchodu.



Podľa výpočtov Bloomberg (na základe údajov čínskeho ministerstva obchodu) v decembri 2022 dosiahli nové priame zahraničné investície (PZI) v Číne 76,6 miliardy jüanov (10,46 miliardy eur), čo bolo takmer o 29 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka 2021. To nasledovalo po poklese PZI o 33 % v novembri, čo bol najväčší pokles od začiatku zverejňovania týchto údajov v roku 2015.



Tieto prepady boli ešte horšie ako pokles investícií zaznamenaný začiatkom roku 2020, keď vypukla pandémia ochorenia COVID-19. PZI klesli vo februári 2020 medziročne takmer o 26 %.



Za celý rok 2022 priame zahraničné investície vzrástli o 6,3 % na rekordných 1,2 bilióna CNY, aj keď zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje o zdrojoch týchto prostriedkov. Ak sa však udržal model z rokov 2020 a 2021, viac ako 70 % investícií prišlo pravdepodobne z Hongkongu, buď od miestnych investorov alebo od čínskych či zahraničných investorov, ktorí presúvajú svoje peniaze cez toto finančné centrum.



Zahraničné firmy sa minulý rok stali čoraz pesimistickejšie, pokiaľ ide o čínsky trh, keďže blokády a obmedzenia v dôsledku politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 zasiahli ekonomiku, sťažili život a podnikanie v Číne aj obchodovanie s krajinou.



Veľa zahraničných podnikateľov a investorov nemohlo v uplynulých troch rokoch cestovať do Číny, aby si pozreli svoje podniky alebo naplánovali nové. Dokonca ani teraz, keď sa blokády skončili, nie je jasné, ako rýchlo sa ľudia vrátia do firiem vzhľadom na rýchle šírenie infekcie a nedostatok jasných údajov o chorých a úmrtiach.



Zahraničné spoločnosti, prinajmenšom z niektorých krajín, sa zdajú byť opatrné pri zvyšovaní investícií v Číne. Japonské firmy napríklad presmerovali tok financií z Číny, pričom čistý tok japonských PZI klesol za prvých 11 mesiacov roku 2022 o 4 % v porovnaní s rovnakým obdobím v 2021, ukázali údaje japonskej vlády. Japonské investície v Hongkongu sa v rovnakom období znížili až o 65 %.



Existuje niekoľko výnimiek, napríklad Panasonic Holdings. Širší trend však podčiarkli aj komentáre vlády v Tokiu, ktorá nabáda spoločnosti, aby znížili svoju závislosť od Číny, čo je významný krok vzhľadom na to, že Japonsko je najväčším samostatným investorom.



Čínski predstavitelia medzitým v uplynulých mesiacoch opakovane vyhlásili, že pracujú na prilákaní ďalších investícií, najmä do high-tech výroby. Predstaviteľ agentúry pre hospodárske plánovanie v stredu (18. 1.) uviedol, že vláda odstráni neopodstatnené obmedzenia a vynaloží väčšie úsilie na prilákanie a využitie zahraničných investícií.



(1 EUR = 7,3193 CNY)