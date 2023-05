Zahraničné investície v Nemecku boli minulý rok stabilné

Berlín 22. mája (TASR) - Priame zahraničné investície v Nemecku boli v roku 2022 stabilné. Ukázali to v pondelok údaje vládnej agentúry pre obchod a investície (Germany Trade & Invest, GTAI). Agentúra však zároveň upozornila, že v súčasnej situácii môže byť pre Nemecko problém udržať si vysokú úroveň investícií zo Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa GTAI minulý rok prilákalo Nemecko 1783 investícií do nových projektov a rozšírenia už existujúcich. To bolo o 23 menej ako v roku 2021, ale o 101 viac ako v roku 2020, uviedla agentúra.



"Vzhľadom na nepriaznivé okolnosti, ako sú vojna na Ukrajine, energetická kríza a dôsledky pandémie ochorenia COVID-19, je to úspech," povedal v pondelok riaditeľ GTAI Robert Hermann.



Upozornil však, že americký zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorý bol zavedený minulý rok, ponúka štedrú podporu pre výrobcov so sídlom v Severnej Amerike, čo láka firmy, aby odišli z Európy.



"Predpokladáme, že IRA bude mať vplyv na investičné podmienky v Európe, a teda aj v Nemecku, ale v roku 2022 to tak ešte nebolo," povedal Hermann.



Najviac zahraničných investícií v Nemecku bolo v roku 2022 z USA a smerovali celkovo do 279 projektov.



Hodnota ohlásených investícií stúpla v roku 2022 na 25 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 261 %, a to najmä preto, že americký výrobca polovodičov Intel si pre nový komplex na výrobu čipov vybral Nemecko s počiatočnými výdavkami 17 miliárd eur.



Bez započítania investície Intelu dosiahli vlaňajšie zahraničné investície celkovo 8 miliárd eur, čo bolo o jednu miliardu eur viac ako v roku 2021. Okrem polovodičov smerovali priame zahraničné investície do čistej energie, digitalizácie, logistiky a sektora služieb, uviedla agentúra GTAI.



Švajčiarsko bolo druhým najväčším investorom v Nemecku s 208 projektmi a Spojené kráľovstvo tretím so 170 projektami.



Žiadna z týchto krajín nie je členom Európskej únie (EÚ), ale podľa Hermanna tam chcú mať "oporný bod" a vybrali si Nemecko.



"Spoločnosti z celého sveta oceňujú veľkosť nemeckého trhu, bezpečný právny rámec, vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, infraštruktúru a prostredie výskumu a vývoja,“ povedal Hermann.



Čína obsadila štvrté miesto v rebríčku priamych zahraničných investícií v Nemecku so 141 projektmi, čo bolo najmenej od roku 2014.



Hermann to pripísal prísnej politike nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, pre ktorú nemohli predstavitelia čínskych firiem ísť na služobné cesty.



Separátne údaje zo začiatku tohto mesiaca ukázali, že nádeje nemeckých firiem na oživenie obchodu s Čínou po skončení opatrení spojených s pandémiou sa zatiaľ nenaplnili.