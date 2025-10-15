< sekcia Ekonomika
Zahraničné obchodné komory odmietajú novelu zákona o Envirofonde
Zahraničné obchodné komory nesúhlasia s predložením návrhu zákona bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania, bez odbornej a verejnej diskusie a vyriešenia pripomienok dotknutých subjektov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Zahraničné obchodné komory na Slovensku odmietajú novelu zákona o Environmentálnom fonde, ktorá je aktuálne v parlamente. Predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a poslancom preto zaslali spoločný list. TASR o tom informovali členovia obchodných komôr.
„Zmeny navrhované v novom zákone o Environmentálnom fonde budú mať negatívny dosah na výsledky SR v oblasti zberu a triedenia odpadu, na štátny rozpočet, na rozpočty samospráv, peňaženky občanov a v neposlednom rade na čistotu nášho životného prostredia,“ uviedli členovia komôr. Novela podľa nich predstavuje prvý krok k zoštátneniu a monopolizácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) na Slovensku.
Zahraničné obchodné komory nesúhlasia s predložením návrhu zákona bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania, bez odbornej a verejnej diskusie a vyriešenia pripomienok dotknutých subjektov. „Takýto postup je v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády, so zákonom o tvorbe právnych predpisov, ako aj s programovým vyhlásením vlády,“ skonštatovali.
Ďalej komory nesúhlasia s tým, aby príjmom Envirofondu boli platby uhrádzané výrobcami za plnenie vyhradených povinností v rámci RZV. Systém RZV je primárne financovaný poplatkami výrobcov. Tieto sú určené na zabezpečenie zberu odpadu z obalov v obciach, na vytriedenie odpadu a jeho recykláciu. Z daného systému nie je možné použiť prostriedky na iný účel, vysvetlili.
„Zastávame názor, že doterajšie zákonné nastavenie, a teda aj fungovanie systému, sa ukázalo ako efektívne a pre spoločnosť prospešné. Ministerstvo má príslušné právne prostriedky na kontrolu činnosti organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré však momentálne nevyužíva,“ uviedli členovia komôr.
V liste poukázali na to, že ak by fond vykonával činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ako štátna inštitúcia, došlo by k odtrhnutiu systému od priamej zodpovednosti výrobcov a k porušeniu zásady, že výrobca musí mať vplyv na plnenie svojich povinností. Tento model by podľa komôr mohol byť v rozpore s právom EÚ.
Taktiež nesúhlasia s návrhom, aby poplatky, ktoré by mali byť výrobcovia povinní platiť Envirofondu, stanovilo nariadenie vlády bez jasných pravidiel, vzorca alebo metodiky ich výpočtu. V prípade, že by fond vykonával činnosť OZV a súčasne by vláda určovala výšku poplatkov svojím nariadením, vznikla by možnosť monopolizácie trhu, upozornili.
Novelu odmietajú komory aj preto, lebo štátne orgány si neplnia povinnosti voči výrobcom - neplatičom. Odhaduje sa, že 13 percent výrobcov túto povinnosť neplní a suma nezaplatených poplatkov do systému RZV tak v roku 2023 mohla dosiahnuť desať miliónov eur.
Pod listom je podpísaná Americká obchodná komora v SR, Holandská obchodná komora v SR, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko–rakúska obchodná komora, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora a Švédska obchodná komora v SR.
Návrh zákona je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Envirofondu. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť OZV. Priniesť to má zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami.
