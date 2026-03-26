Zahraničné reťazce sú tento rok už bez slovenských klietkových vajec
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - V období pred Veľkou nocou sa každoročne zaznamenáva zvýšených dopyt po slepačích vajciach. Je to tak aj teraz, avšak po desaťročiach bez cenovo najdostupnejších slovenských vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.
„Je to výsledok niekoľkoročného tlaku ochranárov zvierat. Aj napriek tomu, že zatiaľ nie je schválený žiadny celoeurópsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. Realita je však taká, že na pultoch zahraničných obchodných reťazcov sa počas prvého štvrťroku tohto roku objavovali v akciách aj vajcia z klietkových chovov. Od slovenských producentov ich však odmietajú. V ponuke sa preto objavili vajcia z klietkových chovov dovážané z iných krajín ako Poľsko, Lotyšsko alebo Bulharsko,“ podčiarkol.
Je to podľa neho dôsledok skutočnosti, že v EÚ sa neprodukuje dostatočné množstvo vajec v podstielkových chovoch, keďže v rámci EÚ je stále 38,2 % nosníc v klietkových systémoch a iba 38,9 % nosníc v podstielkových chovoch. Zo 150 miliónov nosníc v klietkových chovoch v EÚ sú až dve tretiny v štyroch krajinách - 24 % v Poľsku, 20 % v Španielsku, 12 % vo Francúzsku a 10 % v Taliansku.
„Výsledkom ukončenia predaja klietkových vajec je nárast priemernej spotrebiteľskej ceny z 2,51 eura za 10 ks vajec v roku 2025 na 2,82 eura v januári 2026 - o 12,4 %. Výsledkom snáh ochranárov a aktivít zahraničných obchodných reťazcov sú teda vyššie priemerné ceny pre spotrebiteľov,“ upozornil Molnár.
Po tom ako mimovládni ochranári podľa neho dosiahli svoje pri odmietaní najdostupnejších klietkových vajec, tentokrát si zobrali na mušku brojlerové kurčatá. Dlhoročne medzi spotrebiteľmi najobľúbenejšie a cenovo najvýhodnejšie.
„Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny ponúkajú spotrebiteľom hydinové mäso z klasického výkrmu, welfare výkrmu, ako aj pomaly rastúce kurčatá. Je na spotrebiteľovi, aby si vybral, aké hydinové mäso chce kúpiť. V SR však kupuje až 75 % hydinového mäsa v akciách za najnižšie ceny,“ dodal Molnár.
