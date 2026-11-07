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Zahraničné zadlženie rozvojových krajín dosiahlo rekordnú úroveň
Záväzky rozvojových krajín voči zahraničným veriteľom vzrástli v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku o 5,5 % na 9,4 bilióna USD (8,37 bilióna eur).
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Zahraničné zadlženie rozvojových krajín dosiahlo v roku 2025 rekordnú úroveň. Súkromní veritelia sa vrátili a najchudobnejšie krajiny získali opäť prístup na dlhopisové trhy, hoci náklady na ich zadlžovanie sú v súčasnosti najvyššie za posledné desaťročia, uviedla Svetová banka (SB), ktorá zverejnila vo štvrtok (5. 11.) svoju novú správu o dlhovej situácii štátov (International Debt Report). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Záväzky rozvojových krajín voči zahraničným veriteľom vzrástli v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku o 5,5 % na 9,4 bilióna USD (8,37 bilióna eur), čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od roku 2021. Hoci sa prístup k medzinárodnému kapitálu zlepšil, náklady na financovanie zostávajú vysoké. Najchudobnejším krajinám podľa SB hrozí, že dlhové bremeno zabráni investíciám, ktoré sú pre ich obyvateľstvo kľúčové. Pôžičky od súkromných veriteľov a emisie dlhopisov zo strany verejných inštitúcií sa v týchto krajinách v minulom roku zvýšili o viac než tretinu, pričom dosiahli objem 251 miliárd USD. Ide o najvyššiu úroveň za posledných päť rokov.
„Návrat súkromných úverov do krajín s nízkymi a strednými príjmami je vítaný, avšak tieto štáty si berú na seba ďalšie dlhy, platia vyššie úroky a v mnohých prípadoch im zostáva menej zdrojov na dlhodobý rozvoj,“ upozornila SB.
V dôsledku obáv z inflácie spojených s konfliktom na Blízkom východe, z vyšších úrokových sadzieb centrálnych bánk a zo zvyšujúcich sa verejných dlhov vzrástli úrokové sadzby na kapitálových trhoch po celom svete. Výnosy štátnych dlhopisov sú v súčasnosti na najvyšších úrovniach za posledné roky. To zvyšuje tlak aj na priemyselne rozvinuté krajiny - ako sú Spojené štáty, Francúzsko a Nemecko - a predražuje nové pôžičky štátom na celom svete. Mnohé vlády emitovali dlhopisy, aby splatili existujúce dlhy - často však pri vyšších úrokových sadzbách, poznamenala SB.
Podľa SB zostáva tlak spojený so splácaním dlhov značný, a to vzhľadom na vysoké úrokové sadzby vo svete. V roku 2025 zaplatili krajiny s nízkymi a strednými príjmami približne 1,4 bilióna USD na istine a úrokoch, pričom išlo o piaty medziročný nárast za sebou.
(1 EUR = 1,1224 USD)
Záväzky rozvojových krajín voči zahraničným veriteľom vzrástli v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku o 5,5 % na 9,4 bilióna USD (8,37 bilióna eur), čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od roku 2021. Hoci sa prístup k medzinárodnému kapitálu zlepšil, náklady na financovanie zostávajú vysoké. Najchudobnejším krajinám podľa SB hrozí, že dlhové bremeno zabráni investíciám, ktoré sú pre ich obyvateľstvo kľúčové. Pôžičky od súkromných veriteľov a emisie dlhopisov zo strany verejných inštitúcií sa v týchto krajinách v minulom roku zvýšili o viac než tretinu, pričom dosiahli objem 251 miliárd USD. Ide o najvyššiu úroveň za posledných päť rokov.
„Návrat súkromných úverov do krajín s nízkymi a strednými príjmami je vítaný, avšak tieto štáty si berú na seba ďalšie dlhy, platia vyššie úroky a v mnohých prípadoch im zostáva menej zdrojov na dlhodobý rozvoj,“ upozornila SB.
V dôsledku obáv z inflácie spojených s konfliktom na Blízkom východe, z vyšších úrokových sadzieb centrálnych bánk a zo zvyšujúcich sa verejných dlhov vzrástli úrokové sadzby na kapitálových trhoch po celom svete. Výnosy štátnych dlhopisov sú v súčasnosti na najvyšších úrovniach za posledné roky. To zvyšuje tlak aj na priemyselne rozvinuté krajiny - ako sú Spojené štáty, Francúzsko a Nemecko - a predražuje nové pôžičky štátom na celom svete. Mnohé vlády emitovali dlhopisy, aby splatili existujúce dlhy - často však pri vyšších úrokových sadzbách, poznamenala SB.
Podľa SB zostáva tlak spojený so splácaním dlhov značný, a to vzhľadom na vysoké úrokové sadzby vo svete. V roku 2025 zaplatili krajiny s nízkymi a strednými príjmami približne 1,4 bilióna USD na istine a úrokoch, pričom išlo o piaty medziročný nárast za sebou.
(1 EUR = 1,1224 USD)