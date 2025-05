Partizánske 14. mája (TASR) - Zahraniční experti skúmajú budúcnosť vykurovania v Partizánskom. Mesto hostí počas tohto týždňa medzinárodný tím odborníkov z programu technickej asistencie TARGET, ktorý financuje Európska investičná banka (EIB) a Európska komisia. Cieľom ich misie je detailné posúdenie možností modernizácie a dekarbonizácie systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste. TASR o tom v stredu informovala koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA pre spravodlivú transformáciu Lenka Ilčíková.



Experti sa v rámci návštevy stretávajú so zástupcami samosprávy, Technických služieb mesta Partizánske, odborníkmi z oblasti energetiky a tiež so zástupcami občianskej spoločnosti. Počas piatich dní navštívia kľúčové tepelné zdroje, analyzujú ekonomické, technické a environmentálne parametre a posúdia potenciál obnoviteľných zdrojov energie vrátane geotermálnej energie, odpadového tepla a solárnej energie.



„Pre mesto je to významný krok na ceste k nízkouhlíkovému systému CZT. Chceme využívať lokálne obnoviteľné zdroje energie tak, aby sme zabezpečili cenovo dostupné, stabilné a ekologické teplo pre obyvateľov,“ uviedol primátor mesta Partizánske Jozef Božik.



Návšteva je výsledkom spolupráce medzi mestom Partizánske a občianskym združením Priatelia Zeme-CEPA, ktoré mestu dlhodobo pomáha s odbornou prípravou transformačných projektov. V spolupráci s ním podalo žiadosť o technickú pomoc v rámci programu TARGET, ktorú mu v roku 2024 schválili. „Transformácia CZT nie je len technická výzva. Je to šanca pre mesto, ako zvýšiť energetickú bezpečnosť, znížiť náklady a zároveň chrániť klímu,“ doplnila Ilčíková.



Do procesu je zapojený aj mestský úrad (MsÚ), ktorý zodpovedá za koordináciu a poskytovanie dôležitých dát a informácií. „Príprava prebieha v spolupráci so všetkými oddeleniami, aby mesto vedelo odborníkom poskytnúť relevantné a aktuálne údaje. Len tak vieme zabezpečiť kvalitu výstupov. Naším cieľom je, aby si Partizánske udržalo kontrolu nad systémom CZT, ale zároveň prešlo na ekologicky aj ekonomicky výhodnejší model,“ uviedla prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.



Mesto sa téme venuje aj v rámci pracovnej skupiny pri mestskom zastupiteľstve (MsZ). Jej súčasťou sú okrem poslancov MsZ, aj odborníci a technici z mesta. „Plánované prepojenie jednotlivých častí sústavy, využitie geotermálneho vrtu a doplnenie systému o fotovoltické a solárne tepelné zdroje môžu v budúcnosti výrazne znížiť náklady a závislosť od zemného plynu,“ skonštatovala Ilčíková.



Zahraničný expert z Rakúska Mario Ortner, ktorý vedie odborný tím kontrahovaný EIB, už v tomto štádiu vyzdvihol vysokú pripravenosť mesta. „Partizánske je dobre pripravené - technicky, politicky aj spoločensky. Je to ideálny základ pre vznik moderného, nízkouhlíkového systému CZT,“ zhodnotil Ortner.