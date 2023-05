Zahraniční investori stiahli z Ruska 36 miliárd USD po predaji firiem

Moskva 29. mája (TASR) - Zahraniční investori, ktorí odišli z Ruska po predaji svojich podnikov v období od marca 2022 do marca 2023, stiahli z krajiny približne 36 miliárd USD (33,48 miliardy eur). Uviedla to v pondelok štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na analýzu údajov centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Množstvo najväčších svetových spoločností zastavilo alebo obmedzilo svoje aktivity v Rusku po tom, ako Moskva vyslala vojakov na Ukrajinu. Západ v reakcii na ruskú inváziu zaviedol bezprecedentné sankcie proti Moskve.



Minulý týždeň ruská centrálna banka bagatelizovala vplyv odchodov zahraničných spoločností na ekonomiku a finančnú stabilitu. Uviedla pritom, že v období od marca 2022 do 23. marca 2023 bolo uzavretých približne 200 zmlúv o predaji, pričom len 20 % z nich zahŕňalo predaje veľkých aktív, ktoré presiahli 100 miliónov USD.



"Vplyv odchodu zahraničných investorov, ktorí predávajú svoje dcérske spoločnosti v Rusku, nie je z ekonomického hľadiska významný," uviedla centrálna banka minulý týždeň v správe o finančnej stabilite.



Mnohé západné firmy pri odchode zahrnuli do zmlúv o predaji aktív klauzuly o ich spätnom odkúpení, čo podľa centrálnej banky pomohlo podnikom pokračovať v prevádzke bez prerušenia.



(1 EUR = 1,0751 USD)