Zahraniční pracovníci sú pre Nemecko podľa novej štúdie nenahraditeľní

Berlín 25. augusta (TASR) - Zahraniční pracovníci sú nenahraditeľným pilierom ekonomiky vo východnom Nemecku. Pred blížiacimi sa voľbami v troch východných spolkových krajinách to oznámil v nedeľu kolínsky Inštitút pre hospodársky výskum (IW).



"V roku 2023 pracovalo v piatich východonemeckých spolkových krajinách približne 403.000 ľudí bez nemeckého pasu, čo je približne o 173.000 viac ako pred piatimi rokmi," uvádza sa v novej štúdii IW. Len títo pracovníci vytvorili 24,6 miliardy eur alebo 5,8 % pridanej hodnoty v ekonomike východného Nemecka, čo podľa autorov štúdie znamená, že sú pre región nenahraditeľní aj preto, lebo v rokoch 2018 až 2023 sa počet nemeckých zamestnancov zmenšil o 116. 000.



Východné Nemecko nemá najlepšiu povesť, pokiaľ ide o prijímanie cudzincov, konštatoval IW pred voľbami v troch východonemeckých spolkových krajinách, pričom poukázal na súčasnú popularitu tamojšej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). V Durínsku a Sasku sa vo voľbách do krajinského parlamentu hlasuje 1. septembra, v Brandenbursku 22. septembra.



Podľa údajov IW sa na územie bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) v uplynulých piatich rokoch presťahovali najmä ľudia z Poľska a Českej republiky, ale aj z Rumunska a Ukrajiny. Pracujú najmä v stavebníctve, ale aj v sektore dopravy a prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania v Nemecku.



"Zahraniční zamestnanci podporujú východonemeckú ekonomiku," uviedol autor štúdie Wido Geis-Thöne. Dodal, že "o to dôležitejšie je, aby región zostal otvorený svetu, pretože len tak zostane východ hospodársky úspešný".