Zahraniční turisti chýbali na Slovensku počas letnej sezóny

Bratislava 2. októbra (TASR) – Zahraniční turisti počas tohtoročnej letnej sezóny jednoznačne na Slovensku chýbali. Taký masívny výpadok nedokážu nahradiť domáci návštevníci. Iba počas letnej turistickej sezóny ide o výpadok v miliónoch prenocovaní a pri tržbách v desiatkach miliónov eur. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



Zdôraznil, že zahraniční turisti predstavujú export služieb. "Keďže ten výrazne klesol, nedoplácajú na to len podnikatelia, ale aj štát. Turizmus je globálny fenomén a Slovensko, rovnako ako iné krajiny, sa nedokáže zaobísť bez zahraničných turistov. Tí sú dôležitým zdrojom príjmov pre množstvo podnikov, počnúc prvovýrobou, farmármi, službami, obchodom, ktoré sú naviazané na cestovný ruch," skonštatoval Harbuľák.



Priblížil, že tohtoročná letná sezóna bola v porovnaní s tou minuloročnou, tiež pandemickou, v niečom odlišná. "Rozdiel bol v tom, že na začiatku sa zmenili pravidlá pre vstup na územie Slovenska, čo zasiahlo zahraničných turistov. Tí pred pandémiou, počas leta, tvorili približne polovicu prenocovaní a tržieb v cestovnom ruchu," dodal.



Ďalšou zmenou bola podľa jeho slov úprava COVID automatu, zavedenie protokolov pre hostí uprostred vrcholiacej letnej sezóny, ale predovšetkým to, že už počas augusta dochádzalo k zhoršovaniu situácie a prechodu zo zelenej do oranžovej farby, vrátane najviac navštevovaného regiónu, ktorými sú Vysoké Tatry. "Všetky tieto zmeny pôsobili negatívne na podnikateľov v cestovnom ruchu. Spôsobilo to výrazný pokles zahraničných turistov, pričom mnohí boli nútení zrušiť svoje pobyty na Slovensku, zároveň opatrenia spôsobili aj pokles tržieb v tých regiónoch, ktoré ako prvé prechádzali do horšej fázy," poznamenal prezident ZCR.