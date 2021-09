Zahraniční veritelia Evergrande nedostali svoje peniaze

Šanghaj 24. septembra (TASR) - Niektorí držitelia dlhopisov developerskej spoločnosti China Evergrande Group v zahraničí nedostali zaplatené úroky vo štvrtok (23. 9.), v termíne ich splatnosti. Uviedli to dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou. To zvyšuje obavy o osud developera.



Lehota na zaplatenie úrokov z dlhopisov vo výške 83,5 milióna USD (71,28 milióna eur) vo štvrtok vypršala bez komentára spoločnosti Evergrande, ktorej kopa dlhov straší svetové trhy. Spoločnosť teraz vstúpi do 30-dňovej ochrannej lehoty a v prípade, že neuhradí svoje záväzky, hrozí jej bankrot.



Hovorca Evergrande na žiadosti o komentár neodpovedal. Skupina je druhým najväčším developerom v Číne s viac ako 200.000 zamestnancami, 1300 projektmi v 280 mestách a majetkom 2,3 bilióna jüanov (304,06 miliardy eur). Veriteľom dlží zhruba 2 bilióny CNY.



Ostatní veľkí developeri, ako sú napríklad Vanke Co., štátna spoločnosť Poly Group a Wanda Group, podobné problémy nehlásili. Ale stovky menších stavebných firiem skončili po tom, ako regulačné úrady začali v roku 2017 sprísňovať kontrolu nad financovaním.



V piatok investori, ktorí sa zhromaždili pred sídlom Evergrande v Šen-čene, uviedli, že spoločnosť súhlasila s telefonickým rozhovorom.



Evergrande v stredu (22. 9.) oznámila, že sa dohodla na detailoch uhradenia úrokov splatných vo štvrtok bankám a ďalším držiteľom dlhopisov v Číne, ale žiadne ďalšie podrobnosti nezverejnila.



(1 EUR = 1,1715 USD; 1 EUR = 7,5643 CNY)