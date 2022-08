Zahraniční veritelia podporili žiadosť Ukrajiny o odklad splátok

Londýn/New York 10. augusta (TASR) - Ukrajinskí zahraniční veritelia podporili jej žiadosť o dvojročné zmrazenie platieb z dlhopisov v hodnote takmer 20 miliárd USD (19,51 miliardy eur). Vyplýva to zo stredajších hlásení regulačným úradom. Tento krok umožní vojnou zničenej krajine vyhnúť sa nesplácaniu dlhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Takmer šesť mesiacov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára a bez náznaku mieru alebo prímeria na obzore držitelia dlhopisov súhlasili s odložením úrokových a kapitálových platieb v prípade 13 ukrajinských štátnych dlhopisov so splatnosťou medzi rokmi 2022 a 2033.



Vláda v Kyjeve formálne požiadala veriteľov o odklad platieb 20. júla. Uviedla pritom, že vďaka tomu ušetrí v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov približne 5 miliárd USD v čase, keď sa jej finančné zdroje zmenšujú.



Spoločnosti BlackRock, Fidelity International, Amia Capital a Gemsstock patria medzi najväčších držiteľov ukrajinského dlhu, ktorého hodnota klesla o viac ako 80 % od začiatku hromadenia ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou koncom roku 2021.



Akákoľvek úprava podmienok dlhu si vyžadovala súhlas aspoň dvoch tretín všetkých držiteľov dlhopisov.



"Ukrajina dostala a akceptovala súhlasy vo výške približne 75 % z celkovej sumy istiny nesplatených cenných papierov," uvádza sa v dokumente.



Niektoré z najväčších svetových investičných spoločností nie sú pritom jedinými veriteľmi, ktorí súhlasili so zmrazením platieb z dlhu Ukrajiny.



Keďže Ukrajine hrozí v roku 2022 pokles ekonomiky o 35 % až 45 %, aj bilaterálni veritelia vrátane Spojených štátov, Británie a Japonska, podporili odklad splácania dlhu a skupina vlád v tzv. Parížskom klube súhlasila s pozastavením platieb do konca roka 2023.



S mesačným fiškálnym deficitom 5 miliárd USD je Ukrajina silne závislá od zahraničného financovania od západných spojencov a multilaterálnych veriteľov vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky.



Doposiaľ dostala pôžičky a granty vo výške 12,7 miliardy USD, čo je 44 % z celkového objemu financovania od začiatku ruskej invázie, ukazujú údaje ministerstva financií.



(1 EUR = 1,0252 USD)